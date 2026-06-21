Поставили на облік у ТЦК в іншому місті: як діяти

Українці дедалі частіше стикаються з помилками у застосунку "Резерв+", зокрема з некоректною прив’язкою до територіальних центрів комплектування в інших регіонах. Такі збої можуть виникати через відсутність частини даних у державних реєстрах або їх неправильне перенесення до електронної системи обліку.

У більшості випадків проблему можна вирішити через звернення до ТЦК, однак інколи доводиться оскаржувати дії у адміністративному суді. Про це розповів адвокат Юрій Айвазян.

Чому виникають помилки в обліку

Юристи зазначають, що причиною некоректної прив’язки часто стають автоматичні процеси оновлення даних або неповна інформація в системі "Оберіг". Через це громадяни можуть бути закріплені за "чужим" ТЦК — наприклад, за місцем, яке система визначила автоматично.

Один із користувачів "Юристи.UA" розповів, що після досягнення 25 років його у "Резерв+" автоматично закріпило за Щастинським районним ТЦК, хоча він фактично перебував на обліку в Києві та мав підтверджувальні документи. Додатково в електронному реєстрі не відобразилися дані про освіту та водійське посвідчення, хоча вони є у "Дії".

Що радять юристи

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що насамперед варто виключити технічну помилку й подати звернення до ТЦК, де особа фактично перебувала на обліку.

За його словами, іноді проблема полягає в тому, що дані взагалі не були внесені до електронного реєстру, тому система автоматично закріплює людину за іншим ТЦК.

Він зазначив, що в таких випадках варто починати саме з письмового звернення до "свого" ТЦК із додаванням усіх наявних документів, які підтверджують облік.

Якщо проблему не вирішено

Юрист радить надсилати звернення одразу до обох ТЦК — як за фактичним місцем обліку, так і до того, який був визначений автоматично.

Якщо жодна установа не внесе виправлення, залишається два варіанти: повторна постановка на облік або звернення до адміністративного суду.

Айвазян зауважив, що судовий процес може тривати кілька місяців, оскільки спершу потрібно отримати офіційні відповіді та визначити, дії якого саме ТЦК оскаржуються.

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Як стати на облік онлайн

В Україні частину процедур постановки на військовий облік спростили — тепер це можна зробити через застосунок "Резерв+" без відвідування ТЦК. Послуга доступна і для українців за кордоном, але лише для тих, хто стає на облік уперше.

Онлайн-реєстрація доступна для:

юнаків 2009 року народження (до 31 липня);

чоловіків 18–59 років, які раніше не перебували на обліку;

осіб із біометричними або цифровими документами.

Натомість ті, хто вже був знятий з обліку, а також жінки, мають звертатися до ТЦК особисто.

Після подання заявки в "Резерв+" система автоматично обробляє дані. У разі успішної постановки користувач отримує електронний статус: для 17–24 років — "На обліку", для 25–59 років — "Військовозобов’язаний".

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