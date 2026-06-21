Поставили на учет в ТЦК в другом городе: как поступить

Украинцы все чаще сталкиваются с ошибками в приложении "Резерв+", в частности, с некорректной привязкой к территориальным центрам комплектования в других регионах. Такие сбои могут возникать из-за отсутствия части данных в государственных реестрах или их неправильного переноса в электронную систему учета.

В большинстве случаев проблему можно решить посредством обращения в ТЦК, однако иногда приходится обжаловать действия в административном суде. Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян.

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Почему возникают ошибки в учете

Юристы отмечают, что причиной некорректной привязки часто становятся автоматические процессы обновления данных или неполная информация в системе Оберег. Поэтому граждане могут быть закреплены за "чужим" ТЦК — например, за местом, которое система определила автоматически.

Один из пользователей "Юристи.UA" рассказал, что после достижения 25 лет его в "Резерв+" автоматически закрепило за Щастинским районным ТЦК, хотя он фактически состоял на учете в Киеве и имел подтверждающие документы. Дополнительно в электронном реестре не отобразились данные об образовании и водительском удостоверении, хотя они есть в "Действии".

Что советуют юристы

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что прежде всего следует исключить техническую ошибку и подать обращение в ТЦК, где человек фактически состоял на учете.

По его словам, иногда проблема состоит в том, что данные вообще не были внесены в электронный реестр, поэтому система автоматически закрепляет человека за другим ТЦК.

Он отметил, что в таких случаях следует начинать именно с письменного обращения к "своему" ТЦК с добавлением всех имеющихся документов, подтверждающих учет.

Если проблема не решена

Юрист советует присылать обращение сразу к обоим ТЦК — как по фактическому месту учета, так и к тому, которое было определено автоматически.

Если ни одно учреждение не внесет поправки, остается два варианта: повторная постановка на учет или обращение в административный суд.

Айвазян отметил, что судебный процесс может занять несколько месяцев, поскольку сначала нужно получить официальные ответы и определить, действия которого именно ТЦК обжалуются.

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Как стать на учет онлайн

В Украине часть процедур постановки на военный учет упростили — теперь это можно сделать через "Резерв+" без посещения ТЦК. Услуга доступна и для украинцев за границей, но только для тех, кто становится на учет впервые.

Онлайн-регистрация доступна для:

юношей 2009 года рождения (до 31 июля);

мужчин 18–59 лет, ранее не состоящих на учете;

лиц с биометрическими или цифровыми документами.

А те, кто уже был снят с учета, а также женщины, должны обращаться в ТЦК лично.

После подачи заявки в "Резерв+" система автоматически обрабатывает данные. В случае успешной постановки пользователь получает электронный статус: для 17–24 лет – "На учете", для 25–59 лет – "Военнообязанный".

Напомним, мы уже писали, при каких условиях могут отменить статус УБД.

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