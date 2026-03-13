Уряд запровадив кешбек на пальне: про що йдеться

Уряд України розширив програму "Національний кешбек", і відтепер українці зможуть отримувати повернення частини коштів за придбання пального. При заправці на автозаправних станціях учасники програми отримуватимуть 15% кешбеку на дизельне пальне, 10% – на бензин та 5% – на автогаз.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Повернення коштів за пальне діятиме до 1 травня на всіх АЗС, що приєднаються до ініціативи.

Окрім цього, уряд виплатить одноразово по 1500 гривень пенсіонерам та найвразливішим верствам населення. "Доплата 1500 гривень спрямована на підтримку найбільш соціально вразливих категорій – пенсіонерів за віком, осіб з інвалідністю, малозабезпечених, отримувачів базової соціальної допомоги, внутрішньо переміщених осіб та сімей з дітьми. Загалом це майже 13 мільйонів людей", – пояснила Свириденко. Кошти надійдуть одноразово у квітні через існуючі механізми виплат – на банківські рахунки або через "Укрпошту".

Програма "Національний кешбек" дозволяє використовувати отримані кошти на придбання певних категорій товарів. Серед них – продукти харчування, ліки, медичні вироби, книги та інша друкована продукція українського виробництва, зареєстрована в програмі та доступна у торгових точках-учасниках.

Згідно з оновленими правилами, розмір кешбеку залежить від типу товарів. Українці отримають 15% повернення на товари українського виробництва у категоріях із високою часткою імпорту, наприклад окремі непродовольчі товари, сири, крупи та макаронні вироби. На інші товари вітчизняного виробництва з нижчою часткою імпорту, серед яких продукти харчування, аптечні засоби та товари для дому, саду і городу, кешбек становитиме 5%.

