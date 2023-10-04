Накличете біду: Чому не можна прати речі вранці

Прання може забрати у господині багато часу і енергії, і тому деякі люди намагаються розпочинати його ще зранку, щоб все встигнути. Але існують ті, хто радить утримуватися від прання вранці.

Ця цікава інформація базується на народних обрядах та передається з покоління в покоління, повідомляє Ukr.Media. Так чому ж не варто прати речі вранці?

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Виявляється, є кілька гарних обґрунтувань для цього рішення, які можна виправдати навіть з погляду здорового глузду. Починаючи прання відразу після пробудження, ви не зможете виконати інші важливі обов'язки господині вранці, такі як приготування сніданку для сім'ї, проведення часу за обіднім столом з рідними, підготовка до роботи та планування робочого дня. Праця ранкового прання може також виснажити вас до обіду, позбавляючи вас енергії та бадьорості.

За старих часів також не було прийнято прати вранці. Вважалось, що той, хто робив це, призивав біду та нещастя. Пралося згідно із завжди встановленим розкладом, дотримуючись чітких правил і обмежень. Велика увага приділялася обрядам і прикметам, пов'язаним з пранням, і робилося все можливе, щоб не порушити ці традиції.

Однак не слід також прати у вечірні години або вночі. За старих часів вважалося, що в цей час настає розгул нечистої сили. По-перше, сушити білизну в нічний час вважали небезпечним з точки зору міфології, і вважалося, що висушена під місячним світлом білизна може принести негативні наслідки.

Отже, якщо не прати вранці і вночі, то коли саме це робити, відповідно до народної мудрості? Найкращими днями для прання вважаються середа, четвер та п'ятниця. Вони вважаються більш вдалими для цієї домашньої справи. Середа вважається найкращим часом для прання, але ви також можете взяти четвер або п'ятницю як альтернативу.

Зокрема, народна мудрість вірила, що новий одяг, випраний під час Молодого місяця, приносить володареві удачу та щастя. Сушити речі під сонцем також було пов'язано з цілющою силою. Вірили, що вони можуть вилікувати хвороби і надавати своєму власнику тілесну і духовну силу.

Звісно, дотримання цих народних обрядів і прикмет залишається на розсудок кожної господині. Однак ці цікаві та стародавні переконання створюють додатковий колорит та глибину в питаннях повсякденного життя та господарювання.

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