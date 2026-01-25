Прості у керуванні та якісні: які автомобілі ідеально підходять новачкам

Купівля першого авто — це завжди хвилююче і водночас складне рішення, особливо якщо досвід водіння невеликий, а бюджет обмежений. Потрібно знайти баланс між безпекою, надійністю, комфортом, економічністю та ціною — і не помилитися з вибором.

Видання Slashgear проаналізувало реальні дані про безпеку (краш-тести, системи допомоги водієві), надійність (рейтинги JD Power, Consumer Reports), довгострокові витрати на обслуговування та актуальні ціни на нові й вживані моделі. Ось 10 автомобілів, які найкраще підходять саме для першого досвіду за кермом.

Honda Civic

Десятиліттями залишається еталоном для новачків. Надійність, низькі витрати на ремонт, високі оцінки безпеки та сучасні системи допомоги водієві навіть у базових комплектаціях. Доступна як нова, так і вживана — ідеальний варіант для тих, хто хоче спокійного і довговічного авто.

Toyota Corolla

Найпродаваніший автомобіль світу не просто так. Надзвичайна надійність, економічні бензинові та гібридні версії, повний пакет безпеки Toyota Safety Sense вже в базі. Низькі витрати на обслуговування та висока залишкова вартість роблять Corolla одним із найрозумніших виборів для першого авто.

Mazda 3

Стильний, якісний і приємний у керуванні компактний седан або хетчбек. Навіть базові комплектації виглядають і відчуваються дорожчими, ніж є. Широкий набір систем безпеки, хороша керованість і комфорт — чудовий варіант для тих, хто хоче не просто їздити, а отримувати задоволення від процесу.

Hyundai Elantra

Сучасний, надійний і дуже вигідний седан. Одна з найкращих у класі гарантій на двигун і трансмісію, багате оснащення, високі оцінки безпеки. Доступна ціна на нові та вживані моделі робить Elantra ідеальною для молодих водіїв, які хочуть максимум за свої гроші.

Kia Soul

Практичний, просторий і дуже доступний компактний кросовер-хетчбек. Економічний двигун, зрозумілий інтерфейс, стандартні системи безпеки та низькі витрати на обслуговування. Чудово підходить для міста, легко паркується і рідко ламається.

Nissan Sentra

Один із найнадійніших седанів у лінійці Nissan. Комфортні сидіння, сучасні системи безпеки, помірні витрати на ремонт. На вторинному ринку — дуже вигідний варіант для новачків, які шукають надійне авто без зайвих витрат.

Ford Focus (вживані моделі)

Хоча модель знята з виробництва, на вторинному ринку залишається популярною. Сучасні технології для свого часу, гідний рівень безпеки, доступна ціна та непогана керованість. Хороша альтернатива дорожчим конкурентам.

Toyota Yaris

Компактний, економічний і легендарно надійний. Низькі витрати на обслуговування, базові системи безпеки та невеликі габарити — ідеально для міста. Вживані моделі коштують недорого і служать роками без серйозних проблем.

Honda Accord

Трохи більший і дорожчий за типові "перші авто", але компенсує це комфортом, високим рівнем безпеки та помірною вартістю володіння. Широкий вибір років випуску на вторинному ринку, стабільна репутація надійності — чудовий варіант для першого сімейного седана.

Toyota Prius

За чверть століття з експериментального гібрида перетворився на один із найнадійніших і найекономічніших автомобілів. Сучасні версії мають розширений пакет безпеки, добре зберігають вартість і легко проходять сотні тисяч кілометрів. Ідеальний вибір для тих, хто хоче мінімізувати витрати на паливо.

