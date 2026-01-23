Експерт назвав топ найбільш якісних автомобілів 2026 року

Надійність є одним із ключових факторів для багатьох водіїв при виборі автомобіля. Тому важливо знати, які моделі здатні служити роками без серйозних несправностей.

За даними GoBankingRates, у 2026 році існує десятка автомобілів, які експерти вважають найнадійнішими і які варто розглядати для покупки.

Лідери рейтингу

Toyota продовжує утримувати позицію одного з найбільш надійних брендів на ринку. У недавньому дослідженні Consumer Reports японський виробник посів перше місце за показниками надійності. Особливо варто відзначити Toyota Camry, яка стала лідером серед моделей бізнес-класу.

Toyota Prius отримала звання найнадійнішого гібридного автомобіля 2026 року. Експерти відзначають її економічність — середня витрата палива складає приблизно 4 літри на 100 км.

ТОП-10 найнадійніших автомобілів 2026 року:

Toyota Camry Toyota Prius Toyota Corolla Subaru Forester Subaru Impreza Lexus NX Lexus RX Honda HR-V Kia Sorento Hybrid Hyundai Elantra Hybrid

Ці моделі поєднують високу надійність, комфорт і сучасні технології, що робить їх оптимальним вибором для тих, хто цінує довговічність та економічність автомобіля.

