Эксперт назвал топ самых качественных автомобилей 2026 года

Надежность является одним из ключевых факторов для многих водителей при выборе автомобиля. Поэтому важно знать, какие модели могут служить годами без серьезных неисправностей.

По данным GoBankingRates, в 2026 году существует десятка автомобилей, которые эксперты считают самыми надежными и которые следует рассматривать для покупки.

Лидеры рейтинга

Toyota продолжает удерживать позицию одного из самых надежных брендов на рынке. В недавнем исследовании Consumer Reports японский производитель занял первое место по показателям надежности. Особо стоит отметить Toyota Camry, которая стала лидером среди моделей бизнес-класса.

Toyota Prius получила звание самого надежного гибридного автомобиля в 2026 году. Эксперты отмечают ее экономичность – средний расход топлива составляет примерно 4 литра на 100 км.

ТОП-10 самых надежных автомобилей 2026 года:

Toyota Camry Toyota Prius Toyota Corolla Subaru Forester Subaru Impreza Lexus NX Lexus RX Honda HR-V Kia Sorento Hybrid Hyundai Elantra Hybrid

Эти модели совмещают высокую надежность, комфорт и современные технологии, что делает их оптимальным выбором для тех, кто ценит долговечность и экономичность автомобиля.

