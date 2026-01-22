Які вживані автомобілі є найнадійнішими: названо топ моделей

Купівля автомобіля з пробігом залишається одним із найраціональніших способів отримати надійний транспорт за помірні гроші. У 2025 році аналітики склали одразу два рейтинги вживаних авто, які вирізняються оптимальним поєднанням ціни, довговічності та витрат на експлуатацію.

Про це йдеться у масштабному дослідженні аналітичної компанії iSeeCars, яка проаналізувала американський ринок уживаних машин. Фахівці вивчили понад 700 тисяч оголошень про продаж і зіставили їх із даними 368 мільйонів показників одометрів. Ключовим показником стала середня вартість автомобіля у поєднанні з прогнозованим строком його служби, що дозволило визначити реальну "ціну володіння" на рік.

Найкращі вживані автомобілі віком 5 років

Лідером рейтингу серед п’ятирічних авто стала Honda Fit. Середня ціна цієї моделі становить 18 336 доларів, а очікуваний ресурс експлуатації — 11,6 року. Таким чином, орієнтовні щорічні витрати на користування автомобілем складають близько 1 583 доларів.

Друге місце посів Volkswagen Passat. За середньої вартості 17 636 доларів він здатен прослужити ще приблизно 9,6 року, що формує річні витрати на рівні 1 845 доларів.

Третю позицію зайняв Buick Encore з ціною 16 633 долари та прогнозованим ресурсом у 8,8 року. У перерахунку на рік його експлуатація обходиться приблизно у 1 897 доларів.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Також до переліку найвигідніших п’ятирічних авто увійшли:

– Kia Rio у кузові хетчбек (14 037 доларів, ресурс 6,9 року, близько 2 023 доларів на рік);

– Honda Civic (20 157 доларів, 9,8 року, 2 053 долари на рік);

– Mazda3 хетчбек (20 262 долари, 9,8 року, 2 073 долари на рік);

– Mitsubishi Outlander Sport (15 821 долар, 7,5 року, 2 102 долари на рік);

– Toyota Yaris (16 427 доларів, 7,6 року, 2 148 доларів на рік);

– Toyota Corolla (17 728 доларів, 8,1 року, 2 201 долар на рік);

– Infiniti Q50 (24 000 доларів, 10,6 року, 2 261 долар на рік);

– Honda CR-V (24 524 долари, 10,8 року, 2 276 доларів на рік);

– Mitsubishi Outlander (17 011 доларів, 7,2 року, 2 363 долари на рік).

Для порівняння, середній показник для всіх п’ятирічних авто на ринку становить 26 206 доларів, а середній залишковий ресурс — 7,6 року. При цьому середньорічні витрати сягають 3 426 доларів.

Найнадійніші вживані автомобілі віком 10 років

У сегменті десятирічних машин першість знову дісталася Honda Fit. Середня ціна такої автівки складає 12 169 доларів, а прогнозований залишковий термін служби — близько 9 років. Це дозволяє утримувати витрати на рівні 1 358 доларів на рік.

Другу сходинку посів Volkswagen Passat із середньою вартістю 9 912 доларів і залишковим ресурсом близько 7 років. Орієнтовна річна вартість експлуатації — 1 424 долари.

Третє місце отримав Lincoln MKZ, який продається в середньому за 12 298 доларів і може прослужити ще 7,6 року. Його річні витрати оцінюються у 1 625 доларів.

До рейтингу також потрапили:

– Kia Rio хетчбек (9 059 доларів, 5,6 року, 1 626 доларів на рік);

– Mercedes-Benz CLA (13 885 доларів, 8,5 року, 1 643 долари на рік);

– Kia Rio седан (8 051 долар, 4,8 року, 1 666 доларів на рік);

– Honda Civic (13 097 доларів, 7,9 року, 1 668 доларів на рік);

– Buick Encore (11 018 доларів, 6,5 року, 1 703 долари на рік); – Jeep Compass (9 832 долари, 5,7 року, 1 713 доларів на рік);

– Nissan Versa (7 638 доларів, 4,5 року, 1 716 доларів на рік);

– Toyota Avalon (15 876 доларів, 9 років, 1 760 доларів на рік);

– Mazda CX-9 (11 474 долари, 6,5 року, 1 771 долар на рік);

– Hyundai Elantra (9 603 долари, 5,3 року, 1 798 доларів на рік);

– Tesla Model S (18 960 доларів, 10,5 року, 1 800 доларів на рік);

– Ford Fusion Energi (10 118 доларів, 5,6 року, 1 804 долари на рік);

– Infiniti QX60 (12 518 доларів, 6,9 року, 1 805 доларів на рік);

– Mitsubishi Outlander Sport (9 954 долари, 5,5 року, 1 811 доларів на рік).

У середньому десятирічний автомобіль на ринку коштує близько 15 655 доларів і має залишковий ресурс приблизно 6 років.

Нагадаємо, ми вже писали про топ найпопулярніших автомобілів серед українців.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!