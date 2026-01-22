Какие б/у автомобили самые надежные: названы топ моделей

Покупка автомобиля с пробегом остается одним из рациональных способов получить надежный транспорт за умеренные деньги. В 2025 году аналитики составили сразу два рейтинга подержанных авто, отличающихся оптимальным сочетанием цены, долговечности и затрат на эксплуатацию.

Об этом говорится в масштабном исследовании аналитической компании iSeeCars, проанализировавшей американский рынок подержанных машин. Специалисты изучили более 700 тысяч объявлений о продаже и сопоставили их с данными 368 миллионов показателей одометров. Ключевым показателем стала средняя стоимость автомобиля в сочетании с прогнозируемым сроком службы, что позволило определить реальную "цену владения" в год.

Лучшие подержанные автомобили в возрасте 5 лет.

Лидером рейтинга среди пятилетних автомобилей стала Honda Fit. Средняя цена этой модели составляет 18 336 долларов, а ожидаемый ресурс эксплуатации – 11,6 года. Таким образом, ориентировочные ежегодные расходы на пользование автомобилем составляют около 1583 долларов.

Второе место занял Volkswagen Passat. При средней стоимости 17636 долларов он способен прослужить еще примерно 9,6 года, что формирует годовые расходы на уровне 1845 долларов.

Третью позицию занял Buick Encore с ценой 16 633 доллара и прогнозируемым ресурсом в 8,8 года. В пересчете на год его эксплуатация обходится примерно в 1897 долларов.

Также в список самых выгодных пятилетних авто вошли:

– Kia Rio в кузове хэтчбек (14 037 долларов, ресурс 6,9 года, около 2 023 долларов в год);

– Honda Civic (20 157 долларов, 9,8 года, 2 053 доллара в год);

– Mazda3 хэтчбек (20 262 доллара, 9,8 года, 2 073 доллара в год);

– Mitsubishi Outlander Sport (15 821 доллар, 7,5 года, 2 102 доллара в год);

– Toyota Yaris (16 427 долларов, 7,6 года, 2 148 долларов в год);

– Toyota Corolla (17 728 долларов, 8,1 года, 2 201 доллар в год);

– Infiniti Q50 (24 000 долларов, 10,6 года, 2 261 доллар в год);

– Honda CR-V (24 524 доллара, 10,8 года, 2 276 долларов в год);

– Mitsubishi Outlander (17 011 долларов, 7,2 года, 2 363 доллара в год).

Для сравнения, средний показатель для всех пятилетних авто на рынке составляет 26 206 долларов, а средний остаточный ресурс – 7,6 года. При этом среднегодовые расходы составляют 3 426 долларов.

Самые надежные подержанные автомобили в возрасте 10 лет

В сегменте десятилетних машин первенство снова досталось Honda Fit. Средняя цена такого автомобиля составляет 12 169 долларов, а прогнозируемый остаточный срок службы – около 9 лет. Это позволяет удерживать расходы на уровне 1358 долларов в год.

Вторую строчку занял Volkswagen Passat со средней стоимостью 9 912 долларов и остаточным ресурсом около 7 лет. Ориентировочная годовая стоимость эксплуатации – 1 424 доллара.

Третье место получил Lincoln MKZ, который продается в среднем за 12298 долларов и может прослужить еще 7,6 года. Его годовые расходы оцениваются в 1625 долларов.

В рейтинг также попали:

– Kia Rio хэтчбек (9 059 долларов, 5,6 года, 1 626 долларов в год);

– Mercedes-Benz CLA (13 885 долларов, 8,5 года, 1 643 доллара в год);

– Kia Rio седан (8 051 доллар, 4,8 года, 1 666 долларов в год);

– Honda Civic (13 097 долларов, 7,9 года, 1 668 долларов в год);

– Buick Encore (11 018 долларов, 6,5 года, 1 703 доллара в год); – Jeep Compass (9 832 доллара, 5,7 года, 1 713 долларов в год);

– Nissan Versa (7 638 долларов, 4,5 года, 1 716 долларов в год);

– Toyota Avalon (15 876 долларов, 9 лет, 1 760 долларов в год);

– Mazda CX-9 (11 474 доллара, 6,5 года, 1 771 доллар в год);

– Hyundai Elantra (9 603 доллара, 5,3 года, 1 798 долларов в год);

– Tesla Model S (18 960 долларов, 10,5 года, 1 800 долларов в год);

– Ford Fusion Energi (10 118 долларов, 5,6 года, 1 804 доллара в год);

– Infiniti QX60 (12 518 долларов, 6,9 года, 1 805 долларов в год);

– Mitsubishi Outlander Sport (9 954 доллара, 5,5 года, 1 811 долларов в год).

В среднем десятилетний автомобиль на рынке стоит около 15655 долларов и имеет остаточный ресурс примерно 6 лет.

