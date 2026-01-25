Простые в управлении и качественные: какие автомобили идеально подходят новичкам

Покупка первого авто – это всегда волнующее и одновременно сложное решение, особенно если опыт вождения невелик, а бюджет ограничен. Нужно найти баланс между безопасностью, надежностью, комфортом, экономичностью и ценой и не ошибиться с выбором.

Издание Slashgear проанализировало реальные данные о безопасности (краш-тесты, системы помощи водителю), надежности (рейтинги JD Power, Consumer Reports), долгосрочных затратах на обслуживание и актуальных ценах на новые и подержанные модели. Вот 10 автомобилей, которые лучше всего подходят именно для первого опыта за рулем.

Honda Civic

Десятилетиями остается эталоном для новичков. Надежность, низкие затраты на ремонт, высокие оценки безопасности и современные системы помощи водителю даже в базовых комплектациях. Доступна как новая, так и б/у – идеальный вариант для тех, кто хочет спокойного и долговечного авто.

Toyota Corolla

Самый продаваемый автомобиль мира не просто так. Потрясающая надежность, экономичные бензиновые и гибридные версии, полный пакет безопасности Toyota Safety Sense уже в базе. Низкие затраты на обслуживание и высокая остаточная стоимость делают Corolla одним из самых умных выборов для первого автомобиля.

Мазда 3

Стильный, качественный и приятный в управлении компактный седан или хэтчбек. Даже базовые комплектации выглядят и ощущаются более дорогими, чем есть. Широкий набор систем безопасности, хорошая управляемость и комфорт – отличный вариант для тех, кто хочет не просто ездить, а получать удовольствие от процесса.

Hyundai Elantra

Современный, надежный и очень выгодный седан. Одна из лучших в классе гарантий на двигатель и трансмиссию, богатая оснастка, высокие оценки безопасности. Доступная цена на новые и б/у модели делает Elantra идеальной для молодых водителей, которые хотят максимум за свои деньги.

Kia Soul

Практичный, просторный и очень доступный компактный кроссовер-хэтчбек. Экономический двигатель, понятный интерфейс, стандартные системы безопасности и низкие затраты на обслуживание. Прекрасно подходит для города, легко паркуется и редко ломается.

Nissan Sentra

Один из самых надежных седанов в линейке Nissan. Комфортные сиденья, современные системы безопасности, умеренные затраты на ремонт. На вторичном рынке – очень выгодный вариант для новичков, ищущих надежное авто без лишних затрат.

Ford Focus (подержанные модели)

Хотя модель снята с производства, на вторичном рынке остается популярной. Современные технологии для своего времени, достойный уровень безопасности, доступная цена и хорошая управляемость. Хорошая альтернатива более дорогим конкурентам.

Toyota Yaris

Компактный, экономичный и легендарно надежный. Низкие затраты на обслуживание, базовые системы безопасности и небольшие габариты – идеально для города. Б/у модели стоят недорого и служат годами без серьезных проблем.

Honda Accord

Чуть больше и дороже типичных "первых авто", но компенсирует это комфортом, высоким уровнем безопасности и умеренной стоимостью владения. Широкий выбор лет выпуска на вторичном рынке, стабильная репутация надежности – отличный вариант для первого семейного седана.

Toyota Prius

За четверть века из экспериментального гибрида превратился в один из самых надежных и экономичных автомобилей. Современные версии имеют расширенный пакет безопасности, хорошо сохраняют стоимость и легко проходят сотни тысяч километров. Идеальный выбор для тех, кто хочет минимизировать расход топлива.

