Перевірте чек-лист: Які речі обов'язково треба мати вдома на випадок блекаута

Що має бути вдома під час вимкнення світла

Сучасна Україна вже неодноразово стикалася з відключеннями електроенергії через воєнні події, тому важливо бути готовими до подібних ситуацій. Навіть здається, що ми все пережили, але не всі мають необхідні резерви для цього.

Особливо це стосується тих, хто нещодавно повернувся в Україну. Отже, ось декілька порад з сайту Vikna.tv, як підготуватися до можливих відключень електроенергії.

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1. Базовий запас

Багато людей мають так звані "тривожні валізки", де міститься необхідний запас на випадок відключення. Проте, треба пам'ятати, що обставини можуть змінюватися, і цей запас потрібно регулярно оновлювати. Окрім їжі та теплих речей, включіть валізку ліхтарик, батарейки чи акумулятори, заряджений портативний батарейний банк або два, спальний мішок (за можливістю).

2. Подумайте про готування їжі

Рекомендується мати туристичний газовий пальник або газову плитку, які дозволять приготувати їжу навіть без електроенергії. Проте обов'язково заздалегідь запасіться газовими балонами, якщо ви плануєте використовувати це обладнання. Іншим варіантом для господарств, особливо приватних будинків, може бути барбекю, мангал або пательня з диском борони.

3. Забезпечте себе водою

Подбайте про питну та технічну воду, або заплануйте, де ви будете отримувати її під час відключення. Відсутність електроенергії може призвести до проблем з водопостачанням, тому "just in case" завжди готуйтеся до найгіршого.

4. Резерв готівки

Під час відключень електроенергії не всі магазини зможуть приймати оплату картками, тому варто мати деяку кількість готівки в резерві.

5. Їжа швидкого приготування

Без електрики готування страв, що потребують багато часу та процесів, може бути ускладненим. Тому запасайтеся продуктами, які готуються швидко, такими як кускус, вівсянка, пюре чи швидкозаморожена локшина. Такі страви потребують мінімуму тепла і готуються швидко.

6. Додаткові джерела опалення та тепла

Якщо ви проживаєте в приватному будинку, розгляньте можливість мати резервне джерело опалення. Твердопаливний котел з природною тягою, який не потребує підключення до електромережі, може бути одним з варіантів.

7. Джерела безперебійного живлення та світло

Власники приватних будинків можуть розглянути можливість придбати акумулятори та генератори як джерела безперебійного живлення. Також корисні портативні зарядні станції для пристроїв. Запас батарейок, акумуляторних лампочок, LED-стрічок та рухомої ліхтарики також буде корисними.

8. Покращення утеплення помешкання

Замініть віконне скло на що-небудь, що дозволить зберегти тепло, та подбайте про заміну системи опалення. Геліоколектори на даху можуть допомогти нагрівати воду від сонця.

9. Підготовка квартири

Якщо ви мешкаєте в квартирі, пам'ятайте, що без електрики може бути ускладнене постачання води та робота каналізації.

10. Подбайте про своє тіло

Запасайтеся теплими речами та ковдрами. Пам'ятайте, що алкоголь не допоможе вам зігрітися та може навіть нашкодити.

Нагадаємо, цієї зими на українців можуть чекати довші відключення електрики, ніж минулого сезону. Зокрема, світла може не бути по 10 годин.

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