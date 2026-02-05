'Путін боїться тільки Трампа' - Зеленський попередив країни ЄС про ймовірний напад рф

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін не відчуває страху перед європейськими країнами і застеріг: у разі поразки України війна неминуче пошириться на територію Європейського Союзу.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю французькому телеканалу France 2. За словами Зеленського, попри значну підтримку з боку ЄС, Кремль не сприймає Європу як фактор стримування. Причину цього він бачить у тому, що європейські суспільства звикли жити в комфортному та безпечному середовищі, створеному за десятиліття миру, і часто не допускають думки, що повномасштабна війна може прийти безпосередньо до них.

Президент наголосив, що сьогодні вже очевидно: якщо Україна не зупинить агресора, наступним кроком Росії стане вторгнення в європейські країни. Передусім під загрозою опиняться сусіди України, які добре усвідомлюють, що можуть стати першими цілями. Зеленський звернув увагу на те, що сучасні російські дрони та ракети мають значну дальність ураження, а отже небезпека стосується не лише прикордонних регіонів.

Він також підкреслив, що модель "чистої демократії", у якій звикла жити Європа, не здатна самостійно зупинити Путіна, адже російський режим не дотримується жодних правил і веде війну без обмежень. За словами Зеленського, це створює асиметрію, яку демократичний світ досі не до кінця усвідомив.

Окремо президент розкритикував позицію окремих європейських держав, які сприймають війну в Україні як віддалену або "чужу" проблему. Він зазначив, що коли політики відмовляються збільшувати витрати на оборону, прикриваючись внутрішніми труднощами чи зростанням цін на енергоносії, це свідчить про небажання реально оцінювати масштаби загроз, які постали перед континентом.

Зеленський додав, що країни, які усвідомлюють небезпеку, надають Україні підтримку, тоді як інші намагаються сховатися від реальності, сподіваючись, що війна їх омине.

Водночас президент заявив, що єдиним світовим лідером, якого Путін дійсно боїться, є президент США Дональд Трамп. За його словами, саме у Сполучених Штатів є реальні інструменти тиску на Кремль — від економічних важелів і санкцій до військової допомоги. Зеленський підкреслив, що навіть без прямого залучення американських військ Вашингтон може посилювати тиск на Росію, підтримуючи Україну озброєнням і тим самим стримуючи подальшу агресію.

