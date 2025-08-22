Рекордний попит на працівників: в якій області України найбільша кількість пропозицій та кого шукають

Протягом перших семи місяців 2025 року служба зайнятості оприлюднила понад 265 тисяч пропозицій роботи, з яких найбільше припало на Львівщину – майже 36 тисяч вакансій. Найбільш затребувані спеціалісти – продавці, менеджери з продажів, будівельники, медичні працівники та водії.

За інформацією Державної служби зайнятості, нову роботу отримали близько 136 тисяч громадян. Фахівці наголошують, що ці дані свідчать про помітну активність ринку праці навіть у непростий для країни час.

Львівський обласний центр зайнятості запропонував найбільше вакансій у країні – близько 13,4% від усіх пропозицій, що дорівнює майже 36 тисячам робочих місць. Водночас найкращі результати з фактичного працевлаштування показала Дніпропетровщина: понад 13 тисяч людей знайшли роботу, що складає близько 10% від загальної кількості закритих вакансій.

У середньому на заповнення робочого місця потрібно було 15 днів. Проте в окремих регіонах цей процес відбувався значно швидше: у Донецькій області вакансії закривалися за 7 днів, у Запорізькій та Вінницькій – за 10, а на Харківщині та Черкащині – у середньому за 11 днів.

Якщо ж розглядати співвідношення закритих вакансій до загальної кількості пропозицій, то лідером є Донецька область із показником 83%. Далі йдуть Івано-Франківська область – 75% та Вінницька – 69%.

Згідно з даними одного з провідних кадрових порталів, найбільший попит роботодавців зосереджений у сфері торгівлі – зокрема, на продавців, консультантів та менеджерів із продажів. Водночас активно шукають спеціалістів у галузях маркетингу й реклами, транспорту та логістики, промисловості й виробництва. Значну частку пропозицій формують вакансії робітничих професій – тих, хто займається будівництвом, відновленням, виготовленням продукції чи надає послуги клієнтам.

У Львівській області найбільше потребують лікарів, медсестер, інженерів, бухгалтерів, менеджерів, педагогів, водіїв, охоронців та особливо будівельників. До регіонів із високим попитом на працівників також належать Київська, Харківська, Полтавська, Хмельницька області, а також сама столиця.

