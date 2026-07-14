Російська армія атакувала Київ балістикою: горіли склади і десятки авто (фото, відео)

У ніч на 14 липня російські війська атакували Україну. Через загрозу ударів у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Під час роботи сил протиповітряної оборони в столиці пролунали вибухи, а в кількох районах зафіксували наслідки атаки.

Про це повідомили КМВА, Повітряні сили, міський голова Києва Віталій Кличко у соцмережах, начальник КМВА Тимур Ткаченко. За словами Віталія Кличка, у Голосіївському районі за двома адресами зафіксовано влучання у складські приміщення. Внаслідок ударів спалахнули пожежі.

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Крім того, у Дарницькому районі впали уламки повітряних цілей на відкритій території. Через це загорілися автомобілі. Під час атаки у столиці працювали підрозділи протиповітряної оборони. Раніше міський голова попереджав, що Росія атакує Київ балістичними ракетами, та закликав жителів залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Інформація про наслідки ворожого обстрілу уточнюється. На місцях працюють екстрені служби.

Нагадаємо, російська армія атакувала Суми дронами.

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