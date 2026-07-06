Російська армія атакувала Київ: є влучання у багатоповерхівки, 10 загиблих, 46 поранених (фото, відео)

У ніч на 6 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. У столиці тривають аварійно-рятувальні роботи, адже під завалами зруйнованих будинків можуть залишатися люди. У Подільському районі частково зруйновано житловий будинок.

На рівні сьомого-дев’ятого поверхів залишаються заблокованими мешканці, яких намагаються деблокувати рятувальники. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Крім того, в іншому будинку цього ж району уламки влучили у 21-поверхівку, спричинивши руйнування між третім і четвертим поверхами. Також уламки впали на територію гаражного кооперативу. У Голосіївському районі через атаку виникло кілька пожеж — у п’ятиповерховому житловому будинку, складському приміщенні, на території нежитлової забудови та на відкритій місцевості.

У Подільському районі загоряння сталися одразу на чотирьох локаціях у житловій забудові. У Дарницькому районі пошкоджено багатоповерхові будинки за трьома різними адресами. За словами Кличка, уламки влучили у 25-поверховий житловий будинок на рівні четвертого поверху. Із будівлі евакуювали 22 людей. Також рятувальники виявили двох загиблих.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок атаки пошкоджень і руйнувань зазнали щонайменше 15 житлових будинків. Станом на 08:00, за інформацією міської влади, внаслідок російського удару загинули 11 людей. Один із поранених помер у лікарні вже після госпіталізації.

Загальна кількість постраждалих зросла до 46 осіб. До медичних закладів доправили 27 поранених, серед яких троє дітей.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі Росія атакувала Україну ракетами повітряного, наземного та морського базування, а також ударними безпілотниками.

Загалом радіотехнічні війська зафіксували 419 повітряних цілей, серед яких:

68 ракет різних типів;

351 ударний безпілотник.

Під час атаки окупанти застосували:

6 протикорабельних ракет "Циркон"/"Онікс";

23 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400;

33 крилаті ракети Х-101;

6 крилатих ракет "Калібр".

Також противник запускав ударні безпілотники Shahed, "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори "Пародія" з кількох напрямків.

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними станом на 08:30, українська протиповітряна оборона знищила або подавила 363 повітряні цілі. Серед них:

37 ракет;

326 безпілотників різних типів.

Зокрема, сили ППО збили 31 крилату ракету Х-101 і всі шість крилатих ракет "Калібр".

Нагадаємо, російська армія атакувала Суми дронами.

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