Російська армія атакувала Суми: є влучання в багатоповерхівку, десятки евакуйованих (фото)

У нічній атаці російських військ у Сумах ударний безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок та територію автостоянки. Внаслідок обстрілу згорів один автомобіль, ще близько десяти транспортних засобів зазнали пошкоджень. Постраждалих немає.

Про це повідомили в ДСНС у Telegram. За даними рятувальників, дрон поцілив у покрівлю багатоповерхівки. Після влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

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З будинку евакуювали близько 40 мешканців. Ще один удар припав на територію парковки. Там зайнявся легковий автомобіль, а ще приблизно десять авто були пошкоджені внаслідок вибуху та пожежі.

Рятувальники швидко ліквідували займання. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, російська армія атакувала Суми дронами.

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