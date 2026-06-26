Российская армия атаковала Сумы: попадание в многоэтажку, десятки эвакуированных (фото)

В ночной атаке российских войск в Сумах ударный беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом и территорию автостоянки. В результате обстрела сгорел один автомобиль, еще около десяти транспортных средств получили повреждения. Пострадавших нет.

Об этом сообщили в ГСЧС в Telegram. По данным спасателей, дрон попал в кровлю многоэтажки. После попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали.

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Из дома эвакуировали около 40 человек. Еще один удар пришелся на территорию парковки. Там загорелся легковой автомобиль, а еще около десяти автомобилей были повреждены в результате взрыва и пожара.

Спасатели быстро ликвидировали возгорание. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, российская армия атаковала Сумы дронами.

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