Російська армія атакувала Запоріжжя дронами: є загибла, троє поранених, загорівся будинок (фото)

Уранці в понеділок стало відомо про наслідки атаки російських дронів на Запоріжжя. Внаслідок удару поранення отримали троє людей, а в будинку, де після влучання спалахнула пожежа, перебувала жінка.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, російський безпілотник влучив у приватний сектор обласного центру, через що загорівся житловий будинок. Попередньо повідомлялося про трьох постраждалих та жінку, яка залишалася всередині охопленої вогнем оселі.

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Згодом Федоров уточнив, що жінка загинула. За його словами, її смерть підтверджено, а будинок був зруйнований внаслідок удару ворожого безпілотника.

Нагадаємо, російська армія атакувала Суми дронами.

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