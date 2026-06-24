Росія звинуватила США у зраді 'духу Анкориджа': подробиці

У Кремлі звинуватили Сполучені Штати у відмові від так званого "духу Анкориджа" — концепції, яку російська влада використовувала для опису своїх очікувань щодо врегулювання війни проти України. Із відповідними заявами виступили помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Про це повідомляє Reuters. За останні кілька днів одразу кілька високопосадовців РФ заявили, що Вашингтон нібито відійшов від домовленостей, які, за версією Москви, були досягнуті під час зустрічі Дональда Трампа та Путіна на Алясці у серпні минулого року.

Термін "дух Анкориджа" російська дипломатія та пропаганда тривалий час використовували як символ нібито існуючого взаєморозуміння зі США. У Кремлі стверджували, що Вашингтон підтримує російську вимогу щодо передачі під контроль РФ усієї території Донбасу в обмін на замороження бойових дій. Водночас американська сторона ніколи офіційно не підтверджувала наявність подібних домовленостей.

Наразі в Москві фактично визнають, що ця концепція не виправдала очікувань. Юрій Ушаков заявив, що Росія, на його думку, залишалася відданою досягнутим домовленостям, тоді як США не виконали своїх зобов’язань. За його словами, Кремль більше не розраховує на реалізацію таких сценаріїв і зосереджується на досягненні власних цілей.

Читайте также: Постпред рф при ООН назвав умови для укладання мирної угоди з Україною

Сергій Лавров своєю чергою назвав переговори на Алясці американською тактикою, спрямованою на виграш часу для посилення української армії. Аналогічну позицію висловив і заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, який заявив про відхід США від "базових домовленостей", водночас зазначивши, що контакти між Москвою та Вашингтоном продовжаться.

"Ми спостерігаємо, що політика США дедалі більше збігається з жорсткою антиросійською лінією, яку підтримують їхні європейські союзники, зокрема Велика Британія та Франція", — заявив Рябков.

Аналітик Міжнародної кризової групи Олег Ігнатов вважає, що подібна риторика свідчить про розчарування російського керівництва. За його словами, Москва сподівалася на активну посередницьку роль США та завершення війни на вигідних для себе умовах, однак останнім часом увага Дональда Трампа змістилася на інші зовнішньополітичні питання, зокрема ситуацію навколо Ірану.

Нагадаємо, постпред України в ООН попередив про ймовірність втягнення Білорусі у війну.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!