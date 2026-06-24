Россия обвинила США в измене 'духу Анкориджа': подробности

В Кремле обвинили Соединенные Штаты в отказе от так называемого духа Анкориджа — концепции, которую российские власти использовали для описания своих ожиданий по урегулированию войны против Украины. С заявлениями выступили помощник Владимира Путина Юрий Ушаков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом сообщает Reuters. За последние несколько дней сразу несколько чиновников РФ заявили, что Вашингтон якобы отошел от договоренностей, которые, по версии Москвы, были достигнуты во время встречи Дональда Трампа и Путина на Аляске в августе прошлого года.

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Термин "дух Анкориджа" российская дипломатия и пропаганда долгое время использовали в качестве символа существующего взаимопонимания с США. В Кремле утверждали, что Вашингтон поддерживает российское требование о передаче под контроль РФ всей территории Донбасса в обмен на замораживание боевых действий. В то же время, американская сторона никогда официально не подтверждала наличие подобных договоренностей.

Пока в Москве фактически признают, что эта концепция не оправдала ожиданий. Юрий Ушаков заявил, что Россия, по его мнению, оставалась преданной достигнутым договоренностям, в то время как США не выполнили своих обязательств. По его словам, Кремль больше не рассчитывает на реализацию таких сценариев и сосредотачивается на достижении своих целей.

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Сергей Лавров в свою очередь назвал переговоры на Аляске американской тактикой, направленной на выигрыш времени для усиления украинской армии. Аналогичную позицию высказал и замглавы МИД РФ Сергей Рябков, заявивший об уходе США от "базовых договоренностей", в то же время отметив, что контакты между Москвой и Вашингтоном продолжатся.

"Мы наблюдаем, что политика США все больше совпадает с жесткой антироссийской линией, которую поддерживают их европейские союзники, в частности, Великобритания и Франция", — заявил Рябков.

Аналитик Международной кризисной группы Олег Игнатов считает, что подобная риторика свидетельствует о разочаровании российского руководства. По его словам, Москва надеялась на активную посредническую роль США и завершение войны на выгодных для себя условиях, однако в последнее время внимание Дональда Трампа сместилось на другие внешнеполитические вопросы, в частности, ситуацию вокруг Ирана.

Напомним, постпред Украины в ООН предупредил о вероятности вовлечения Беларуси в войну.

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