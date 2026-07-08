Зекономить вам час: як приготувати борщову заправку на зиму

Щоб не витрачати багато часу на приготування борщу, овочеву заправку можна зробити заздалегідь і зберігати в морозильній камері невеликими порціями. Така заготівля значно спрощує процес приготування, адже всі овочі вже попередньо обсмажені й готові до використання.

Про це пише Shuba. Існує чимало способів заготівлі борщової заправки, зокрема консервування в банках. Однак заморожування в пакетах є не менш практичним варіантом.

Для цього рецепта овочі спочатку тушкують, а вже потім заморожують, що дозволяє ще більше скоротити час приготування борщу. Ще одна перевага такого способу — можливість розділити заправку на окремі порції. Завдяки цьому не потрібно відкривати цілу банку: достатньо дістати саме ту кількість, яка потрібна для однієї страви.

Крім борщу, така овочева суміш стане у пригоді й для інших страв. Її можна додавати до овочевого рагу, голубців, тушкованого м'яса, риби або інших гарячих страв. Якщо ж хочеться отримати ще універсальнішу заготовку, буряк можна не використовувати.

Перед приготуванням розморожувати заправку не потрібно. Достатньо покласти заморожену порцію в майже готовий борщ, дочекатися, поки вона повністю розійдеться, довести страву до кипіння та проварити ще кілька хвилин.

Рецепт замороженої заправки для борщу

Інгредієнти:

буряк — 500 г;

ріпчаста цибуля — 500 г;

морква — 500 г;

солодкий червоний перець — 500 г;

томатна паста — 5 ст. л.;

вода — 150 мл;

соняшникова олія — 4 ст. л.;

сіль і чорний мелений перець — за смаком.

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Спосіб приготування

Спочатку помийте та очистіть усі овочі. Цибулю дрібно наріжте, перець нашаткуйте тонкою соломкою, а моркву й буряк натріть на великій тертці або тертці для корейської моркви.

На сковороді розігрійте олію та обсмажте цибулю протягом 5–6 хвилин. Після цього додайте буряк, моркву й перець, добре перемішайте та тушкуйте ще близько 10 хвилин.

Далі покладіть томатну пасту, ще раз перемішайте й готуйте овочеву суміш на невеликому вогні ще 5–10 хвилин.

Готову заправку зніміть із плити та повністю охолодіть. Потім розкладіть її порціями у пакети із застібкою, максимально видаліть повітря та помістіть до морозильної камери. Використовуйте за потреби під час приготування борщу або інших страв.

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