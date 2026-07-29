Сенат підтримав законопроєкт Грема про санкції проти рф

Сенат США під час процедурного голосування 28 липня підтримав початок розгляду законопроєкту, який передбачає посилення санкцій проти Росії та Ірану. Автором документа був покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Про це повідомляє "Суспільне". За початок процедури розгляду законопроєкту проголосували 86 сенаторів.

Процедурне голосування відкриває етап дебатів і внесення письмових поправок. Після завершення обговорення Сенат має провести фінальне голосування щодо ухвалення документа.

У разі схвалення законопроєкту Сенатом його передадуть до Палати представників. Якщо документ підтримають обидві палати Конгресу, він надійде на підпис президенту США Дональду Трампу.

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Законопроєкт передбачає запровадження нових санкцій проти російських посадовців, а також надає президенту США право встановлювати суттєві мита для країн, які продовжують закуповувати російські енергоносії або сприяють обходу санкцій, запроваджених проти Москви.

Крім того, документ дозволяє американському президенту вводити імпортні мита у розмірі до 100% щодо держав, які залишаються великими покупцями російської нафти та газу. Серед таких країн згадуються Індія, Японія та окремі держави Європейського Союзу.

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