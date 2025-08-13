Синоптики попереджають про повернення в Україну аномальної спеки: де очікується

Прогноз погоди на другу половину тижня обіцяє в Україні теплі літні дні, а в окремих регіонах буде дуже спекотно. Температура повітря місцями може досягати аномальних позначок.

Короткочасні дощі можливі в суботу в східній частині України. В інших областях опади не передбачаються, пише NV.

У четвер, 14 серпня, по всій Україні очікується ясна та тепла погода без дощів. Вітер північний, зі швидкістю 5-10 м/с, а в західних областях змінного напрямку, 3-8 м/с. Нічна температура коливатиметься в межах +10 +16 градусів, вдень – +24 +29 градусів, на південь і в Закарпатті – +30 +35 градусів.

У п’ятницю, 15 серпня, в Україні не очікується дощів. Завдяки антициклону по всій території встановиться ясна, малохмарна погода. Вітер буде північний або північно-східний, 5–10 м/с. Вночі температура коливатиметься між +11 і +17 градусами, а вдень досягне +24 +29 градусів, на півдні та в Закарпатті температура підніметься до +30 +35 градусів.

У суботу, 16 серпня, дощі з грозами можуть випасти лише вдень на крайньому сході країни, в інших регіонах опади не очікуються. Вітер буде північно-східного напрямку, зі швидкістю 5 – 10 м/с, в Приазов'ї та Криму можливі пориви до 15 – 17 м/с. Нічна температура коливатиметься від +11 до +17 градусів, денна – від +24 до +29 градусів, а на південь і в Закарпатті температура підвищиться до +30 +35 градусів.

У неділю, 17 серпня, в Україні не передбачається значних змін у погодних умовах. У всіх регіонах пануватиме малохмарна та суха погода. Вітер буде північно-східним або східним, зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі становитиме від +10 до +16 градусів, вдень коливатиметься в межах +25 +30 градусів, а на півдні та в Закарпатті прогріється до +29 +34 градусів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що кліматологи б’ють на сполох, прогнозуючи пів року літа та мінімум прохолоди в Україні.

