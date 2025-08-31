Синоптики прогнозують нову хвилю опадів: коли та де очікувати

Протягом найближчих днів в Україні очікується мінлива погода. Територією країни проходитиме атмосферний фронт із дощами, тоді як з півдня надходитиме тепла повітряна маса.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі. Вихідні переважно будуть сухими, однак вдень 31 серпня на крайньому заході прогнозують короткочасні дощі та місцями грози.

Вітер очікується 5–12 м/с, а у Приазов’ї та на сході вдень можливі пориви до 15–20 м/с. Нічна температура становитиме +13…+19°, вдень підніметься до +26…+31°. На півдні стовпчики термометрів сягатимуть +34°, тоді як у західних областях 31 серпня стане прохолодніше – до +23…+28°.

1 вересня атмосферний фронт просунеться далі. Через це короткочасні дощі з грозами охоплять більшість південних регіонів, удень – частину центральних, а також місцями Київщину та Харківщину. На решті території істотних опадів не очікується, а температурний фон залишиться без відчутних змін.

Прогноз погоди на 30 серпня

У п’ятницю, 30 серпня, по всій Україні передбачається невелика хмарність без опадів. Вітер здебільшого південно-східний, швидкістю 7–12 м/с, а вдень у Приазов’ї та східних регіонах подекуди можливі пориви до 15–20 м/с.

Нічна температура становитиме +13…+18°, вдень у більшості областей повітря прогріється до +26…+31°. На півдні буде спекотніше – місцями до +34°. У Карпатах вночі прогнозують +7…+12°, а вдень комфортні +20…+25°.

Раніше ми розповідали, що синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні.

