Збережіть свою молодість на довше: названо десять продуктів, які запобігають появі зморшок

Є продукти, які стимулюють виробіток колагену тим самим запобігаючи старінню шкіри. Правильне харчування – запорука чудового вигляду. Ми зібрали для вас перелік продуктів, які допоможуть вам зберегти молодість.

Про це пише Радіотрек.

Кістковий бульйон

Бульйон містить активний колаген, який організм легко засвоює. Яловичий бульйон багатий колагеном I типу, що сприяє здоров'ю шкіри, тоді як курячий та індичий бульйони містять колаген II типу, який підтримує суглоби. Щоб користуватися всіма перевагами для шкіри, рекомендується вживати 170-340 г бульйону щодня.

Яйця

Яйця містять готовий колаген, який знаходиться у жовтку. Крім того, яйця містять сірку, необхідну для виробництва колагену, і сприяють детоксикації печінки, що допомагає виводити токсини, що можуть руйнувати колаген в організмі. Для отримання максимальної користі рекомендується споживати 2 яйця щодня.

Лосось

Лосось сприяє виробленню колагену завдяки вмісту цинку та інших мінералів, що сприяють синтезу колагену. Крім того, омега-3 жирні кислоти допомагають зволожити шкіру. Рекомендується вживати рибу двічі на тиждень.

Гарбузове насіння

Гарбузове насіння також сприяє утворенню колагену. Продукти, багаті на цинк, знижують розпад білка, а цей мінерал сприяє швидшому загоєнню ран. Найбільше корисних речовин міститься у смаженому насінні. Його можна споживати як самостійний продукт або додавати до страв у кількості двох столових ложок.

Зелені листяні овочі

Зелені овочі завдяки вмісту хлорофілу запобігають передчасному розпаду колагену. Хлорофіл підвищує рівень проколагену в шкірі і має антиоксидантні властивості, які захищають шкіру від шкідливого впливу УФ-променів, запобігаючи старінню. Рекомендується споживати щоденно не менше ніж 3 склянки зелених овочів.

Цитрусові

Цитрусові багаті вітаміном C, який бере участь у синтезі колагену. Вітамін C є ключовою складовою амінокислот, необхідних для утворення проліну - передумови для утворення самого колагену. Рекомендується споживати не менше ніж два фрукти щодня для забезпечення добової норми вітаміну C.

Томати

Помідори містять антиоксидант лікопен, який бере участь у синтезі колагену і захищає шкіру від шкідливого впливу сонячних променів. Найбільше лікопену зберігається в теплові обробленому помідорі, тому рекомендується споживати щоденно одну склянку томатного соку.

Авокадо

Авокадо містить вітамін Е, який сприяє запобіганню розпаду колагену в організмі. Жири, що містяться в авокадо, підтримують вироблення колагену. Рекомендується вживати хоча б половину авокадо щодня.

Читайте також: Зелений чай для схуднення – поради лікарів

Ягоди

Малина, ожина, полуниця та журавлина містять не лише не лише вітамін С, а й елагову кислоту, яка запобігає розпаду колагену під впливом УФ-променів. Жменя корисних ягід має бути присутня у щоденному раціоні.

Чіа

Чіа містить жири омега-3 рослинного походження, які, сприяють омолодженню шкіри завдяки гідратації її клітин. Варто споживати 20 г цього насіння щодня.

Нагадаємо, ми вже писали, який напій допоможе швидше схуднути.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!