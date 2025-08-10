Середня зарплата в Україні зросте майже до 40 тис. грн: коли це може статися

За оцінками українського уряду, упродовж найближчих трьох років очікується стабільне зростання заробітних плат – приблизно на 5 тисяч гривень щороку. Якщо ці прогнози справдяться, то вже до 2028 року середній рівень зарплати в Україні може перевищити 39 тисяч гривень.

Про це зазначається постанові № 946 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки", яку було ухвалено 6 серпня. Документ передбачає два варіанти розвитку подій:

Оптимістичний сценарій: починаючи з 2026 року, очікується суттєве покращення ситуації у сфері безпеки.

Песимістичний сценарій: зберігається ризик продовження повномасштабної військової агресії з боку Російської Федерації.

Прогноз зарплат в Україні до 2028 року

Оптимістичний варіант розвитку подій передбачає поступове зростання середньої номінальної зарплати:

2026 – приблизно 30 240 грн на місяць;

2027 – до 35 268 грн;

2028 – орієнтовно 39 758 грн.

Альтернативний сценарій (помірніший) передбачає трохи нижчі показники:

2026 – близько 30 032 грн;

2027 – до 34 808 грн;

2028 – на рівні 39 436 грн.

За базовим сценарієм очікується поступове покращення ситуації на ринку праці. Протягом 2026–2028 років кількість осіб віком 15–70 років, зайнятих у сфері економічної діяльності, може зрости з 13 мільйонів до приблизно 13,2 мільйона.

Прогноз щодо рівня безробіття

Оптимістичний варіант: у 2026 році показник безробіття становитиме 12,9%, зросте до 13,3% у 2027-му, але вже у 2028 році очікується його зниження до 12,8%.

Песимістичний варіант: прогнозується стабільне щорічне зростання: від 12,6% у 2026 році до 12,8% у 2028-му.

