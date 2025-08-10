Средняя зарплата в Украине вырастет почти до 40 тыс. грн: когда это может произойти

По оценкам украинского правительства, в течение ближайших трех лет ожидается стабильный рост заработных плат – примерно на 5 тысяч гривен ежегодно. Если эти прогнозы оправдаются, то уже к 2028 году средний уровень зарплаты в Украине может превысить 39 тысяч гривен.

Об этом говорится в постановлении № 946 "Об утверждении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы", которое было принято 6 августа. Документ предусматривает два варианта развития событий:

Оптимистический сценарий: начиная с 2026 года, ожидается существенное улучшение ситуации в сфере безопасности.

Пессимистический сценарий: сохраняется риск продолжения полномасштабной военной агрессии со стороны Российской Федерации.

Прогноз зарплат в Украине до 2028 года

Оптимистический вариант развития событий предусматривает постепенный рост средней номинальной зарплаты:

2026 – примерно 30 240 грн в месяц;

2027 – до 35 268 грн;

2028 – ориентировочно 39 758 грн.

Альтернативный сценарий (более умеренный) предусматривает несколько более низкие показатели:

2026 – около 30 032 грн;

2027 – до 34 808 грн;

2028 – на уровне 39 436 грн.

По базовому сценарию ожидается постепенное улучшение ситуации на рынке труда. В течение 2026–2028 годов количество лиц в возрасте 15–70 лет, занятых в сфере экономической деятельности, может вырасти с 13 миллионов до примерно 13,2 миллиона.

Прогноз по уровню безработицы

Оптимистический вариант: в 2026 году показатель безработицы составит 12,9%, вырастет до 13,3% в 2027-м, но уже в 2028 году ожидается его снижение до 12,8%.

Пессимистический вариант: прогнозируется стабильный ежегодный рост: от 12,6% в 2026 году до 12,8% в 2028-м.

