Вартість житла в одному з українських міст знову повернулась на довоєнний рівень: які тепер ціни на квартири

Після різкого падіння цін на ринку нерухомості в Одесі попит на житло поступово нормалізувався, а вартість знову наблизилася до рівня, що був до війни. Зокрема, ціни на однокімнатні квартири зараз варіюються від $55 до 65 тисяч, залежно від місця розташування. Найбільший попит мають квартири з ремонтом в зручних районах та компактні будинки на околицях міста з автономними системами та розвиненою інфраструктурою.

Про це в коментарі для ЗМІ розповіла одеська рієлторка Наталія Стоянова. Перші місяці після початку війни стали важким періодом для ринку нерухомості, фактично паралізувавши його, пише OBOZ.UA.

Ціни знизилися на 20-30%, а в окремих випадках навіть удвічі. Через непрацюючі державні реєстри навіть ті, хто бажав купити або продати нерухомість, змушені були чекати. Найбільше постраждали центральні квартири та дорогі приватні будинки – об'єкти, які раніше продавалися швидко, зараз залишалися без змін.

Середина 2022 року ознаменувалась першими позитивними змінами: відновили роботу реєстри, і угоди знову стали можливими. А у 2024 році ринок зазнав нового сплеску попиту, особливо на квартири в новобудовах та вторинне житло з якісним ремонтом. Через дефіцит робочих рук та зростання цін на будматеріали ремонт став рідкісною ознакою, тому готові квартири в привабливих районах швидко знаходять своїх покупців.

На сьогоднішній день однокімнатні квартири в "спальних" районах можна знайти за ціною від $55 до 60 тисяч, а в престижних районах – від $65 тисяч і більше. Як зазначає рієлторка, покупці стали набагато вимогливішими у своєму виборі.

Основними критеріями стали безпека, автономність та готовність до заселення без додаткових витрат. Найпопулярнішими є квартири з ремонтом, меблями та технікою в районах з добре розвиненою інфраструктурою, таких як Аркадія, Приморський та Таїрове. Особливо високо цінуються варіанти з видом на море, які знаходять покупця навіть у старих будівлях.

Приватні будинки преміального сегменту (ціною від $250-300 тисяч і більше) на ринку продаються досить повільно. Натомість компактні будинки та таунхауси в передмістях до $150 тисяч користуються стабільним попитом як альтернатива міським квартирам. До основних переваг таких об'єктів відносяться наявність генератора, автономного опалення та водопостачання, а також укриття чи підземний паркінг.

