Трамп скасував зустріч зі путіним в Угорщині: подробиці

Президент США Дональд Трамп оголосив про відміну запланованої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Будапешті. За словами Трампа, він вирішив скасувати зустріч, оскільки не вірить, що вона принесла б очікувані результати.

Читайте також: Сполученим штатам також потрібні Tomahawk" - Трамп зробив нову заяву щодо ракет

"Кожного разу в нас відбувається хороша розмова, але вона ні до чого не призводить", — пояснив президент. Про це він заявив під час брифінгу разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Також Трамп торкнувся питання постачання в Україну крилатих ракет Tomahawk, зазначивши, що для навчання на їх використання потрібен щонайменше півроку, і додав, що єдиний спосіб застосувати їх — зробити це самим, чого, за його словами, робити не планують.

Нагадаємо, ми вже писали, що має зробити Трамп для запобігання широкомасштабної світової війни.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!