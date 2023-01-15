Триденна хвиля магнітних бур вже з вівторка накриє Землю: як захистити організм

Наступного тижня варто очікувати підвищення інтенсивності геомагнітних коливань. Понеділок пройде спокійно, проте вже з вівторка магнітосфера планети буде у збудженому стані і поширить вплив хвилі на живі організми.

Як повідомляють дослідники Meteoagent, початок тижня різко змінить потужність магнітних бур. 16 січня ще варто очікувати слабку інтенсивність, що оцінюється у 2 бали, проте вже 17 січня показники поступово підвищуватимуться. У вівторок варто очікувати бурю у 3 бали, в середу, 18 січня, інтенсивність зросте до 4 балів, а 19 січня показник сягне 5 балів. У п’ятницю, 20 січня, інтенсивність спаде до 2 балів, проте цей показник не довго радуватиме, оскільки вже 23 січня варто очікувати черговий спалах.

Прогноз магнітних бур

Ця триденна буря вважається потужною і може вплинути на метеочутливих людей та тих, хто має хронічні захворювання. Симптоми метеозалежності можуть бути суто індивідуальними. Вони залежать від наявності у людини хронічних захворювань, її віку, способу життя, емоційного стану та інших факторів. Найчастіше скаржаться на:

слабкість, швидку стомлюваність;

втрату апетиту;

біль у м'язах та суглобах, а також місцях, де були переломи;

запаморочення;

головний біль, мігрень;

підвищення та зниження артеріального тиску;

шум у вухах;

прискорене серцебиття;

задишку;

перепади настрою, тривожність, агресивність, депресію.

Як вберегти організм

Цілком уникнути симптомів меетозалежності практично неможливо, але можна їх пом'якшити. Намагайтеся більше відпочивати, пити багато води, скоротити кількість продуктів з кофеїном (наприклад, пити не більше двох чашок кави на день і відмовитися від гіркого шоколаду). Можна прийняти теплу розслаблюючу ванну, прикласти до потилиці холодний компрес. Впоратися з головним болем допоможе масаж голови та шиї, а також дихальні практики.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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