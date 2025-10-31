Ціни на низку продуктів будуть нижчими, ніж торік: що можна буде купити дешевше

Темпи подорожчання сирих продуктів в Україні істотно сповільнюються й, за прогнозами, найпомітніший ефект цього тренду проявиться в середині 2026 року. Упродовж найближчих трьох кварталів вартість овочів залишатиметься нижчою, ніж торік.

Про це повідомляє Національний банк України в своєму новому інфляційному звіті за жовтень 2025 року. Регулятор зазначає, що у вересні споживча інфляція уповільнилася до 11,9% у річному вимірі, і така динаміка продовжилася в жовтні. Головним чинником стала більша пропозиція овочів завдяки кращим урожаєм, ніж минулого року. Ціни на продукцію "борщового набору", а також на перець, огірки та помідори помітно знизилися.

У НБУ пояснили, що зменшення цін також пов’язане зі зростанням обсягів продукції середньої та низької якості. Через тривалі дощі під час збирання врожаю частина овочів виявилася непридатною для тривалого зберігання, тому фермери змушені швидко продавати її за нижчими цінами. Наприклад, цибуля у вересні коштувала найменше з початку 2022 року. Водночас виробники якісної продукції обмежували пропозицію, розраховуючи на зростання цін пізніше.

Щодо фруктів, темпи їх подорожчання також уповільнилися — у вересні до 30,4% річних проти 51,7% у червні. Проте яблука, ягоди та кісточкові залишаються дорогими через значні втрати врожаїв, а можливості імпорту дешевих фруктів, особливо яблук, були обмежені.

Ціни на хліб і борошняні вироби зростали повільніше завдяки стабілізації вартості борошна, а надходження нового врожаю соняшнику сприяло зниженню темпів росту цін на соняшникову олію.

На ринок можуть вплинути й зовнішні фактори. Рекордний урожай картоплі в країнах ЄС і здешевлення тамтешньої продукції створюють передумови для збереження низьких цін на картоплю в Україні. Натомість ситуація з яблуками може бути протилежною: у ЄС очікується незначний урожай, тож ціни в Україні залишатимуться відносно високими.

Попри загальне уповільнення інфляції, НБУ констатує, що базовий ціновий тиск усе ще значний, а довгострокові очікування поки не демонструють стійкого покращення.

Зараз на українському ринку овочів спостерігається сезонне подорожчання, зокрема через завершення продажу ґрунтових і тепличних томатів та огірків. Натомість деякі сорти яблук суттєво подешевшали, хоча їхня вартість усе ще перевищує торішню.

