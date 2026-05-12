Турист знайшов у Норвегії унікальний артефакт віком 1500 років: як виглядає (фото)

Поблизу норвезького міста Санднес турист випадково натрапив на унікальний золотий артефакт віком близько 1500 років. Давню знахідку виявили під поваленим деревом.

Про це повідомляє Heritage Daily. Чоловік розповів, що все сталося абсолютно несподівано. Під час прогулянки він помітив невеликий горбок у землі та торкнувся його палицею. Саме тоді з-під ґрунту блиснув металевий предмет.

"Я побачив щось блискуче, але спочатку навіть не зрозумів, що саме знайшов", — зізнався турист. Фахівці з Університету Ставангера встановили, що йдеться про золоту деталь, яка, ймовірно, прикрашала піхви меча високопоставленого воїна у першій половині VI століття. Археолог Хокон Рейєрсен назвав знахідку надзвичайно рідкісною.

За його словами, подібні артефакти трапляються вкрай рідко, а шанси випадково натрапити на них — мінімальні. Експерти вважають, що прикраса належала місцевому вождю або військовому лідеру. Золота фурнітура шириною близько шести сантиметрів кріпилася до піхов меча, який носили на поясі.

Професорка Сів Крістофферсен зазначила, що виріб є одним із найкращих зразків ювелірного мистецтва того часу. Артефакт оздоблений складними філігранними орнаментами, створеними з тонких скручених золотих ниток.

На прикрасі також помітили стилізовані зображення тварин — характерний елемент мистецтва Північної Європи періоду Великого переселення народів. Дослідники припускають, що композиція символічно поєднувала людські та тваринні риси. Археологи наголошують, що сам меч, до якого кріпилася прикраса, ймовірно, був однією з найцінніших видів зброї у регіоні.

На відміну від багатьох аналогічних церемоніальних виробів, ця прикраса має помітні сліди активного використання. За словами Рейєрсена, це свідчить про те, що власник меча не лише демонстрував статус, а й регулярно користувався зброєю. Наразі у Північній Європі відомо лише про 17 подібних золотих прикрас для мечів, і жодну з них раніше не знаходили у регіоні Ругаланн.

Дослідники припускають, що артефакт міг бути захований у скельній ущелині як ритуальна жертва богам. У VI столітті Скандинавія переживала важкий період кліматичних змін, які, ймовірно, були наслідком масштабного вулканічного виверження у 536 році.

Історики вважають, що тодішнє похолодання спричинило неврожаї та голод, а цінні речі приносили у жертву, сподіваючись повернути стабільність і добробут. Археологи переконані, що такі знахідки допомагають краще зрозуміти, як правителі того часу використовували символи багатства та військової сили для зміцнення своєї влади.

