Вчені дослідили, як людські тіла "синхронізуються" під час спільного прослуховування класичної музики

Групи людей, які спільно слухають музику, часто зауважують, що вони відчувають особливий зв'язок один з одним після такого спільного музичного досвіду.

Недавнє дослідження, опубліковане в журналі Scientific Reports, виявило, що фізичні реакції, такі як частота серцевих скорочень, дихання і електропровідність шкіри, синхронізуються між глядачами на класичних концертах.

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Вчені виявили, що особи, які високо оцінювали такі риси особистості, як відкритість, були більш схильні до синхронізації, тоді як люди з невротичними схильностями були менш схильні до узгодження.

"Коли ми говоримо про дуже абстрактні речі, такі як естетичний досвід, те, як ви реагуєте на мистецтво та музику, тіло завжди задіяне", – пояснює Вольфганг Шахер, психолог з Бернського університету, який керував дослідженням.

Ця теорія, відома як "втілене пізнання", показує, що розум не просто пов'язаний з тілом, але і тіло впливає на розум, хоча ця ідея викликає суперечки серед науковців.

Для проведення дослідження вчені спостерігали за 132 глядачами на трьох класичних концертах, під час яких грали одні й ті самі музичні композиції. Вони використовували накладні камери та переносні датчики, щоб спостерігати за фізичними реакціями учасників, а також провели опитування про їхні особистісні риси та настрій.

Загалом, дослідники виявили статистично значущу синхронізацію в таких параметрах, як частота серцевих скорочень та "шкірна провідність", яка вказує на стан збудження або розслаблення організму. Навіть рухи тіла глядачів були вирівняні, хоча вони сиділи при приглушеному освітленні.

Проте, важливо відзначити, що частота дихання глядачів не синхронізувалася, вони фактично не вдихали і не видихали в унісон.

Згідно з результатами дослідження, люди з особистісними рисами, які вказують на відкритість до нових досвідів та дружелюбність, були більш схильні до синхронізації з іншими глядачами. Ті, хто мали високий показник невротизму, були менш схильні до узгодження. Це може здатися суперечливим, але дослідники також відзначають, що екстравертні особи, які схильні до спілкування з іншими, менше зосереджуються на музиці.

За думкою Вольфганга Шахера, ці результати є ще одним підтвердженням теорії "втіленого пізнання" і допомагають пояснити, чому публічні заходи, такі як паради або військові марші, сприяють згуртуванню між учасниками. Вчені також очікують, що подібні ефекти будуть ще виразнішими на концертах інших музичних жанрів.

Раніше ми писали про те, як вчені з'ясували, в яке вухо людям більше подобається слухати приємні звуки.

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