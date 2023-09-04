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Наука

Вчені дійшли висновку, що собаки краще розуміють високі жіночі голоси

Ігор Романько

Вчені з'ясували, що собаки найкраще розуміють високий жіночий голос

Собаки, відомі як найкращі друзі людини, можуть бути особливо чутливими до високих жіночих голосів, свідчить нове дослідження.

Дослідники з Інституту когнітивної нейронауки та психології та Університету Етвеша Лоранда в Голодному виявили, що собаки слухають і реагують на нашу мову, але роблять це особливим чином, схожим на реакцію людських немовлят. Про це пише Sciense Alert.

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Людські немовлята дуже чутливі до "дитячого мовлення", що є високим, співучим стилем мовлення з виділенням голосних звуків. Дослідження вказують, що такий спосіб мовлення може сприяти розвитку мозку дитини.

Однак, відмінно від дітей, собаки не реагують на жіночі голоси під час вагітності, і спілкування собак не передбачає використання високих тонів.

Науковці спробували розгадати це явище. Вони навчили 19 сімейних собак віком від 2 до 10 років лягати в апарат функціонального магнітно-резонансного зображення (фМРТ) і слухати різні види людського мовлення: мовлення, спрямоване на собак, мовлення, спрямоване на немовлят, і мовлення, спрямоване на дорослих. Деякі записи містили чоловічі голоси, інші – жіночі.

Собаки проявили більшу активність у своїй слуховій корі, коли вони слухали високі голоси, які часто використовуються у спілкуванні з домашніми тваринами або немовлятами, особливо коли говорив жіночий спікер.

Анна Габор, нейроетолог з Університету Етвеша Лоранда, вважає, що це може бути пов'язано з тим, що жінки частіше спілкуються зі собаками, використовуючи високі, емоційні тони мовлення.

Під час аналізу мозку виявлено, що собаки обробляють голоси в вторинній слуховій корі, відомій як скроневий полюс, а також в інших частинах мозку, включаючи Сільвієву звивину.

Науковці припускають, що схожість між реакцією собак і дітей на голоси дорослих варта подальших досліджень. Можливо, собаки стануть корисною моделлю для вивчення, якими були перші етапи розвитку мовлення у людини.

Нагадаємо, ми вже писали, як зрозуміти свою собаку за поведінкою.

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