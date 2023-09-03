Вчені відтворили 'аромат вічності', які використовували для муміфікації трупів 3500 років тому

Вчені відтворили аромат бальзаму, який використовувався під час муміфікації високопоставленої єгипетської жінки понад 3500 років тому. Муміфіковані органи Сенетней були укладені в глеки в царській гробниці в Долині Царів.

Як повідомляє theguardian, знатну жінку звали Сенетней, її останки були розкопані в 1900 році Говардом Картером, якого називали "розкрадачем могили Тутанхамона".

Попередні дослідження показали, як Сенетней виконувала роль годувальниці немовляти, яке згодом стане коронованим фараоном Аменхотепом II і яке отримало благодатне звання "Окраса короля".

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Команда науковців під керівництвом Барбари Хубер з Інституту геоантропології Макса Планка за допомогою складного аналізу виявила інгредієнти речовин для бальзамування, які використовувалися у давнину. Дослідження опубліковано в Scientific Reports.

Дослідники вилучили шість зразків бальзаму з двох окремих банок – тих, у яких зберігалися легені та печінка Сенетней, вони зберігаються в музеї Августа Кестнера в Німеччині. Були використані такі методи аналізу, як газова хромато-масспектрометрія, високотемпературна газова хромато-масспектрометрія та рідинна хроматографія-тандемна масспектрометрія.

Крім бджолиного воску, тваринних жирів, рослинних олій, бітуму та смол з таких дерев, як сосни та модрини, дослідники змогли вибрати інгредієнти, які нададуть бальзаму "фірмового аромату". У місткості, де зберігалися рештки жінки, знайшли кумарин (має ванільний аромат) і бензойну кислоту.

Легені Сенетней було забальзамовано з використанням лариксолу, який отримують зі смоли модрини та з дамаром – речовиною, отриманою з дерев, які широко поширені в Індії та Південно-Східній Азії.

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"Інгредієнти бальзаму свідчать про те, що стародавні єгиптяни з давніх-давен добували матеріали за межами свого царства", — заявила старший науковий співробітник, професор Ніколь Буавін. За її словами, кількість імпортних інгредієнтів у бальзамі також підкреслює важливість Сенетней як ключового члена найближчого оточення фараона.

Особливе значення вчені надали дамару, що був доданий під час муміфікації. Він вказує, що стародавні єгиптяни встановили торгові шляхи з Південно-Східною Азією майже на 1000 років раніше, ніж вважалося раніше.

Працюючи зі спеціалістом-парфумером і сенсорним музейником, команда змогла розлити аромат бальзаму в пляшки. Його назвали "Аромат вічності" та представлять в музеї Moesgaard у Данії, щоб відвідувачі "змогли відчути аромат старовини на собі".

Нагадаємо, учені висунули нову причину смерті фараона Тутанхамона.

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