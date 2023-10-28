Ухилянти самі прийдуть в ТЦК: у ЗСУ запропонували нові адекватні зміни в правилах мобілізації

Які зміни в правилах мобілізації пропонують у ЗСУ для зменшення кількості ухилянтів

Євген Дикий, колишній командир роти батальйону "Айдар", вчений та публіцист, висловив думку щодо необхідності зміни ставлення до військовозобов'язаних з метою запобігання їхнього уникання мобілізації.

В інтерв'ю журналу "Тиждень" він заявив, що нині існує радянський підхід до військової служби, де людина розглядається як одноразовий ресурс для держави, і повернутися з армії можна лише у випадках смерті або інвалідності.

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Для покращення ситуації, Дикий запропонував наступні заходи:

Встановити чіткий термін служби на фронті, наприклад, 1,5 року, і демобілізувати тих, хто відслужив цей термін. Протягом цього періоду буде можливо підготувати нових військовослужбовців для заміни. Дозволити військовозобов'язаним обирати військові частини, де вони бажають служити. Дати військовим частинам можливість самостійно набирати бійців. Прикладом такого підходу є підрозділи, ініційовані МВС, такі як "Гвардія наступу". Деякі частини, як Третя окрема штурмова бригада та спецпідрозділ "Kraken", надають двотижневий пробний період служби для визначення придатності кандидата. Враховувати навички та досвід кандидатів при призначенні до певних посад. Наприклад, особа із бойовим досвідом та навичками у цивільному житті може бути корисною, навіть якщо вона має інвалідність, якщо вона не має офіцерського звання. Введення кримінальної відповідальності за ухилення від військового обліку, оскільки наразі за це передбачений лише невеликий адміністративний штраф.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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