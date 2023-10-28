Ухилянти самі прийдуть в ТЦК: у ЗСУ запропонували нові адекватні зміни в правилах мобілізації
Євген Дикий, колишній командир роти батальйону "Айдар", вчений та публіцист, висловив думку щодо необхідності зміни ставлення до військовозобов'язаних з метою запобігання їхнього уникання мобілізації.
В інтерв'ю журналу "Тиждень" він заявив, що нині існує радянський підхід до військової служби, де людина розглядається як одноразовий ресурс для держави, і повернутися з армії можна лише у випадках смерті або інвалідності.
Читайте також: Які види повісток можуть вручати на вулиці та як їх заповнювати
Для покращення ситуації, Дикий запропонував наступні заходи:
- Встановити чіткий термін служби на фронті, наприклад, 1,5 року, і демобілізувати тих, хто відслужив цей термін. Протягом цього періоду буде можливо підготувати нових військовослужбовців для заміни.
- Дозволити військовозобов'язаним обирати військові частини, де вони бажають служити.
- Дати військовим частинам можливість самостійно набирати бійців. Прикладом такого підходу є підрозділи, ініційовані МВС, такі як "Гвардія наступу". Деякі частини, як Третя окрема штурмова бригада та спецпідрозділ "Kraken", надають двотижневий пробний період служби для визначення придатності кандидата.
- Враховувати навички та досвід кандидатів при призначенні до певних посад. Наприклад, особа із бойовим досвідом та навичками у цивільному житті може бути корисною, навіть якщо вона має інвалідність, якщо вона не має офіцерського звання.
- Введення кримінальної відповідальності за ухилення від військового обліку, оскільки наразі за це передбачений лише невеликий адміністративний штраф.
Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!