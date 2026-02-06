Укрзалізниця запроваджує нові правила повернення коштів за квитки: що змінилось

"Укрзалізниця" разом із Міністерством розвитку громад підготувала проєкт оновлень, який передбачає запровадження динамічних тарифів для преміального сегмента перевезень. Крім того, буде здійснено перегляд правил повернення коштів за квитки.

Про це повідомляє пресслужба УЗ. Згідно з новими підходами, ціна проїзду у вагонах СВ та першому класі поїздів "Інтерсіті" формуватиметься з урахуванням сезону, дня тижня та часу купівлі квитка. Така модель має заохотити пасажирів планувати поїздки завчасно й обирати непікові дати, отримуючи можливість зекономити. Водночас тарифи на соціально важливі перевезення — плацкарт, купе та другий клас "Інтерсіті" у внутрішньому сполученні — залишаться без змін. Натомість вартість квитків у вагонах СВ на міжнародних маршрутах зросте орієнтовно на 20%.

Також планується оновлення системи повернення коштів. Вона працюватиме за принципом: чим раніше пасажир здає квиток, тим більший відсоток вартості отримує назад. Повне повернення передбачене за 15–20 днів до відправлення поїзда. Якщо квиток повертають за 10–14 днів, відшкодовуватимуть 90% ціни, за 5–9 днів — 75%. У разі відмови від поїздки за 1–4 дні пасажиру повернуть половину суми, а менш ніж за добу — близько 30%. В "Укрзалізниці" пояснюють, що такі зміни покликані зменшити дефіцит місць, адже раніше значну кількість квитків повертали в останній момент, і вони не встигали знову потрапити у продаж.

Оновлені правила стосуватимуться всіх типів вагонів, однак передбачені винятки для військовослужбовців, людей з інвалідністю та інших соціально вразливих категорій. Крім того, нові умови не застосовуватимуться до рейсів, що прямують у прифронтові регіони.

Читайте також: В Україні почне курсувати новий поїзд "вихідного дня": які міста сполучить та скільки коштують білети

У компанії наголошують, що впровадження динамічного ціноутворення дозволить ефективніше керувати пасажиропотоками, що особливо важливо в умовах постійного навантаження на транспортну систему через війну. Попри спроби росії дестабілізувати логістику, "Укрзалізниця" адаптує свої сервіси для стабільної роботи та підтримки оборонних потреб країни.

Очікується, що ці нововведення зроблять залізничні перевезення більш передбачуваними й вигідними для пасажирів, які планують поїздки заздалегідь. В уряді підкреслюють, що наближення правил до європейських стандартів допоможе зменшити фінансові втрати від порожніх місць у поїздах і зберегти високу мобільність населення та військову логістику. Пасажирам радять уважно ознайомлюватися з оновленими умовами перед придбанням квитків на офіційних ресурсах перевізника.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" запустила новий поїзд на популярному маршруті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!