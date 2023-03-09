У Британії виявили римську святиню II століття (фото)

Під час розкопок у Британії археологи виявили те, що, як вважають, є вівтарним каменем. Знахідку, яку датують 2 століттям нашої ери, зробили у підвалі римської будівлі, імовірно, це залишки приватної святині чи культової кімнати.

Метью Морріс, який очолював розкопки, сказав, що відкриття римського вівтаря – першого, знайденого в Лестері, – дивовижне. Про це повідомляє The Guardian.

"Століттями існувала традиція, що колись на місці нинішнього собору стояв римський храм. Ця казка набула широкого поширення наприкінці ХІХ століття, коли під час перебудови церковної вежі було виявлено римську будівлю", – додав він.

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Команда, яка розкопувала територію в садах собору, знайшла докази напівпідземної камери. На їхню думку, вона була надто добре оформлена, щоб бути просто підвалом для зберігання. У ньому вони знайшли основу вівтаря, яка лежала зламаною та обличчям донизу.

"Враховуючи поєднання підземної споруди з розмальованими стінами та знайденого нами вівтаря, одна інтерпретація, яка, здавалося, посилювалася в міру того, як ми проводили розкопки, могла полягати в тому, що це була кімната, пов’язана з поклонінням богу або богам. Ймовірно, ми тут маємо на увазі приватне місце поклоніння, або сімейну святиню, або культову кімнату, де невелика група людей брала участь у приватному поклонінні", – сказав Морріс.

Зазначається, що подібні підземні кімнати часто пов’язували з культами родючості. На жаль, жодних доказів напису на вівтарі не збереглося, але це було основне місце для жертвоприношень богам, а також ключова частина їхніх релігійних церемоній.

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