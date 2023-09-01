В Еквадорі знайшли фрагменти глечиків невідомої культури віком 6,5 тисяч років

Дослідники з Еквадору виявили фрагменти глечиків, вік яких приблизно 6,5 тисяч років. Ці артефакти належать невідомій культурі, що розвивалася поруч з найдавнішою цивілізацією в Північній та Південній Америці. Міжнародний археологічний колектив вважає, що ця знахідка відкриває нові погляди на виникнення гончарства в цьому регіоні.

Згідно з Newsweek, частини стародавньої кераміки виявили під час розкопок, які розпочалися у 2015 році в місцевості, відомій як Реал Альто, на Тихоокеанському узбережжі. Більше 40 фрагментів були виявлені на глибині 70-100 сантиметрів.

Радіовуглецевий аналіз датування показав, що ці глечики були створені у проміжку між 4640 і 4460 роками до нашої ери. Це викликає зацікавленість серед вчених, оскільки у той же час існувала культура Вальдівія на ранніх стадіях свого розвитку. Це одна з найстаріших відомих культур на американських континентах, а її кераміка є найстарішим прикладом гончарства на Західній Півкулі, за даними Національного музею американських індіанців.

Ці нові знахідки мають схожості з тими, що були виявлені в Реал Альто у 1970-1980-х роках. Проте, вони також виявили раніше непомічені відмінності, які вказують на походження від іншої цивілізації, що опанувала гончарство і існувала приблизно в той же період.

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Голова експедиції Олександр Попов зауважив: "Поширення гончарства було технологічним проривом, пов'язаним з різними аспектами людського життя та розвитку економіки у різних частинах світу. Кераміка різних культур, що з'явилися одночасно, підтверджує, що наші предки еволюціонували в умовах культурного різноманіття. Цікаво, що незважаючи на різні вектори розвитку, технологічно ми йшли в одному напрямку".

Нагадаємо, у Сицилії археологи виявили стародавню кам'яну голову лева.

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