В Ірані знайшли руїни майстерні з керамікою, якій понад 5 тисяч років (фото)

Іранські археологи знайшли майстерню з керамікою віком 5000 років. Це сталось під час розкопок у Джірофті в іранській провінції Керман.

Там вчені виявили руїни, які датуються 3-м тисячоліттям до нашої ери. Про це повідомляє İRNA.

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Група археологів з Тегеранського університету виявила широкий вибір кам'яних посудин і кам'яних прикрас на місці Хаджіабад-Варамін у Джірофті.

Зображення археологічної пам’ятки Конар Сандал на південь від міста Джірофт

За словами археологів, зламані кам’яні контейнери та предмети люди не викидали, а привозили уламки у виробничу майстерню для виготовлення менших контейнерів та предметів, таких як намистини та підвіски.

Залишки кераміки, знайдені в Ірані

Джірофтська культура, яку також називають міжкультурним стилем або стилем Халілруд, є ймовірною археологічною культурою ранньої бронзової доби (кінець третього тисячоліття до н. е.), яка була присутня в регіоні сучасних іранських провінцій Систан, Белуджистан і Керман.

Історичне місце Джирофт охоплює безцінні експонати третього тисячоліття до нашої ери та вважається одним із найважливіших історичних місць у світі. Наразі на 400-кілометровій ділянці річки Халіл-Роуд було виявлено понад 85 місць, що змусило археологів порівняти цю територію з територією месопотамської цивілізації.

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Привабливість скульптурних об’єктів, виявлених у долині Халіл Руд, пов’язана з їх дуже оригінальним оздобленням. На цих незвичайних роботах зображені складні фігури тварин, як домашніх, так і диких, які борються між собою або з людськими фігурами, причому людство завжди перемагає.

Там були вишукано передані буколічні сцени тварин, що пасуться у величезних пальмових гаях, і архітектурні копії храмів чи палаців. Мотиви, що прикрашають поверхню витончених скульптурних предметів, отримані від послідовної та ретельної системи, виявляють сильну та впевнену естетичну чутливість.

Іранські археологи розкопали майстерню кераміки 3 тисячоліття до нашої ери - фото

Повінь у районі Джірофт у 2000 році оголила тисячі стародавніх кладовищ у цьому районі та призвела до розграбування місцевих артефактів.

Іранські археологи розкопали майстерню кераміки 3 тисячоліття до нашої ери - фото

Ці посудини, які були виготовлені з бронзи, кераміки та хлоритового каменю, були виявлені в невеликій кількості в інших контекстах у регіонах світу, які були одночасними з Джірофтом, але викрадені артефакти та подальші розкопки показали, що вони були присутні в південному Ірані в набагато більшій кількості.

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Нагадаємо, що у Норвегії археологи знайшли найстаріший у світі датований рунічний камінь. На ньому вирізані написи прагерманською мовою.

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