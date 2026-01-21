В Іспанії знову зійшов з рейок потяг: 38 поранених, один загиблий (фото)

У вівторок, 20 січня, поблизу Барселони в Іспанії сталася залізнична аварія — приміський поїзд зійшов із рейок. Унаслідок трагедії загинув машиніст, ще 37 пасажирів зазнали травм.

Про інцидент повідомили служба екстреної медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я Каталонії, регіональна пожежна служба та агентство Associated Press. За наявною інформацією, аварія сталася неподалік міста Геліда, що розташоване приблизно за 35 хвилин їзди від Барселони. Регіон останніми днями потерпає від складних погодних умов — сильних злив і повеней.

Читайте також: Пасажирський потяг зійшов з рейок у Мексиці: щонайменше 13 загиблих (фото)

Як пояснив інспектор пожежної служби Каталонії Клауді Гальярдо, через інтенсивні опади поблизу колії обвалилася підпірна стіна, яка впала просто на залізничне полотно. Саме це й стало причиною сходження поїзда з рейок. Машиніст загинув на місці події.

Медики надали допомогу 37 постраждалим пасажирам. П’ятеро з них перебувають у важкому стані, ще шестеро отримали травми середньої тяжкості, а 26 осіб зазнали легких ушкоджень.

У пожежній службі також повідомили, що більшість постраждалих перебували в першому вагоні, який зазнав найбільших руйнувань унаслідок зіткнення зі стіною.

Рух поїздів на цій ділянці залізниці тимчасово припинено.

Нагадаємо, у Перу зіткнулись туристичні потяги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!