У яких випадках можуть відмовити у призначенні субсидії: пояснення

Наявність заборгованості за житлово-комунальні послуги не завжди позбавляє українців права на отримання житлової субсидії. Однак у деяких випадках прострочений борг може стати підставою для відмови у призначенні державної допомоги.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України. Житлову субсидію не призначають, якщо домогосподарство має прострочену більш ніж на три місяці заборгованість за оплату однієї чи кількох житлово-комунальних послуг.

Водночас значення має не лише строк несплати, а й розмір боргу. На момент звернення його сума повинна перевищувати 680 гривень, що відповідає 40 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян. Таким чином, сам факт наявності заборгованості не означає автоматичної відмови у субсидії — враховуються як її сума, так і тривалість.

Для окремих категорій діють особливі правила

Для дитячих будинків сімейного типу, прийомних і багатодітних сімей законодавством передбачено інший підхід.

Такі домогосподарства можуть оформити субсидію навіть за наявності боргу, якщо його сума не перевищує 4 тисячі гривень.

У яких випадках субсидію призначать попри заборгованість

Чинні правила передбачають низку винятків, коли борг не перешкоджає отриманню державної допомоги.

Зокрема, субсидію можуть призначити, якщо:

заборгованість уже погашена, що підтверджується документами;

із постачальником послуг укладено договір про реструктуризацію боргу;

спір щодо заборгованості розглядається в суді, а заявник має ухвалу про відкриття провадження.

У такому разі навіть наявність спірної заборгованості не позбавляє людину права претендувати на субсидію.

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Особливості для внутрішньо переміщених осіб

Окремі правила діють для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Якщо людина проживає у житлі без укладеного договору оренди, а борг виник ще до отримання статусу ВПО, така заборгованість не враховується під час призначення субсидії.

Це означає, що за певних умов старі борги не стануть перешкодою для отримання державної підтримки.

Чи можна оформити субсидію лише на частину комунальних послуг

Якщо заборгованість виникла лише за окремими комунальними послугами, домогосподарство може подати заяву на призначення субсидії щодо тих послуг, за якими боргу немає.

Перелік таких послуг заявник зазначає під час оформлення документів. Тож борг за один вид комунальних платежів не обов'язково означає втрату права на субсидію за іншими витратами.

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