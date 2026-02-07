У яких випадках догляд за батьками дружини не надасть права на відстрочку: пояснення юриста

Наявність відстрочки від мобілізації через догляд за близькими родичами — одна з найпоширеніших підстав, передбачених законом. Однак багато хто помилково вважає, що догляд за батьками дружини автоматично дає таке право.

Насправді ситуація складніша: ключову роль відіграє наявність інших родичів, які теоретично можуть взяти на себе догляд. Про це на порталі "Юристи.UA" детально пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Чи можна оформити відстрочку для догляду за тестем/тещею

Теоретично — так, але лише за умови, що немає інших працездатних родичів, які могли б здійснювати догляд.

Законодавство (п. 11 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію") дозволяє відстрочку військовозобов’язаному, який здійснює постійний догляд за особою, що його потребує, за висновком МСЕК або ЛКК. При цьому:

доглядальник повинен проживати разом з підопічним або забезпечувати постійний догляд;

не повинно бути інших осіб, які могли б взяти на себе цей обов’язок (дружина/чоловік, повнолітні діти, брати/сестри тощо).

Реальний приклад із практики

До юриста звернувся військовозобов’язаний чоловік, який хотів оформити відстрочку для догляду за батьком своєї дружини. Він пояснив, що тесть потребує постійного стороннього догляду.

Однак з’ясувалося, що:

тесть перебуває у зареєстрованому шлюбі (тобто має дружину);

у тестя є дві доньки, одна з яких проходить військову службу в ЗСУ.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив:

"На жаль, у такій ситуації відстрочку отримати не вдасться. Батько дружини має дружину та двох доньок, які за законом є ближчими родичами та потенційно можуть здійснювати догляд. Наявність дружини та доньок автоматично виключає можливість оформити відстрочку на зятя".

Головний принцип: відсутність інших доглядальників

Відстрочка за доглядом (як за власними батьками, так і за батьками дружини) можлива лише тоді, коли:

немає інших працездатних родичів першої черги (дружина/чоловік, повнолітні діти, брати/сестри);

родичі, які є, не можуть здійснювати догляд (наприклад, через власну інвалідність, військову службу, проживання в іншому місті/країні тощо);

є медичний висновок (МСЕК або ЛКК) про потребу в постійному сторонньому догляді.

Якщо хоч один із цих родичів існує і теоретично може доглядати — ТЦК відмовить у відстрочці.

