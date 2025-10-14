У яких випадках українці мають право вимагати перерахунок за неякісні комунальні послуги

Отримали рахунки за послуги, яких фактично не було, або їхня якість залишає бажати кращого? Ви маєте право вимагати перерахунок і відшкодування. У цій статті пояснюємо, як захистити свої права, куди звертатися і що робити крок за кроком.

Про це пише legalclinics.in.ua. Порядок перерахунку вартості послуг визначено постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 №482. У ній йдеться про випадки, коли послуги з управління багатоквартирним будинком надаються неналежної якості або з порушенням умов договору.

Якщо, наприклад, ви регулярно сплачуєте за утримання будинку, але під’їзд не прибирають або сміття вивозять нерегулярно — це підстава для скарги і перерахунку.

Крім того, механізми захисту споживачів передбачено Законом України "Про житлово-комунальні послуги" (від 09.07.2023) та Законом "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку" (від 10.11.2023).

Крок 1. Перевірте свій договір

Щоб вимагати компенсацію або перерахунок, потрібно мати чинний договір про надання комунальних послуг (водопостачання, вивезення сміття, тепло, електроенергія, газ чи управління будинком). Уважно перечитайте умови — саме там прописано, які послуги ви оплачуєте, які вимоги до їх якості, а також ваші права і обов’язки.

Крок 2. Подайте скаргу виконавцю послуг

Якщо послуга надається неякісно або не надається взагалі, зверніться до виконавця чи управителя будинку. Скаргу можна подати:

особисто (усно або письмово);

електронною поштою (адреса вказана в договорі або на сайті компанії).

До звернення додайте докази: фото, відео або інші підтвердження. Ви також маєте право вимагати захисту через органи ОСББ (стаття 14 Закону "Про ОСББ").

Крок 3. Перевірка та акт-претензія

Виконавець послуги зобов’язаний прибути на місце протягом однієї доби після отримання скарги. Після перевірки складається акт-претензія у двох примірниках — один для вас, інший для виконавця.

В акті зазначаються:

у чому полягає порушення;

дата або період неякісного надання послуги;

додаткова інформація (наприклад, результати забору проб води або газу).

Якщо представник компанії не з’явився чи відмовився підписати акт, його можуть підписати ви та двоє сусідів — інших споживачів цієї ж послуги. Потім надішліть акт рекомендованим листом виконавцю й відстежте доставку на сайті "Укрпошти".

З моменту отримання акту компанія має 5 робочих днів, щоб:

усунути проблему або

надати письмову відмову з поясненням.

Якщо відповідь не надійшла — претензію вважають визнаною. У такому разі виконавець зобов’язаний зробити перерахунок оплати за ненадані чи неякісні послуги та сплатити штраф або пеню, передбачені договором.

Читайте також: Допомога на зиму: кому з українців та як видаватимуть 20 тис. гривень на опалення

Крок 4. Якщо реакції немає

Коли відповідь відсутня або незадовільна, звертайтеся до контролюючих органів:

Держпродспоживслужба — захист прав споживачів;

— захист прав споживачів; НКРЕКП та Міністерство енергетики України — газо- й електропостачання;

та — газо- й електропостачання; Держенергонагляд — контроль за якістю електроенергії;

— контроль за якістю електроенергії; Місцева рада (виконком) — дії комунальних служб;

— дії комунальних служб; Міністерство розвитку громад та територій — питання водопостачання.

Звернення можна подати:

письмово (з повідомленням про вручення);

через офіційного представника;

електронною поштою.

Якщо реакції немає — звертайтеся до суду.

Крок 5. Збір доказів для суду

Для судового розгляду підготуйте:

договір про надання послуг;

квитанції про оплату;

акт-претензію;

фото- та відеодокази;

показання свідків.

Важливо: споживачі комунальних послуг звільняються від сплати судового збору у справах про захист своїх прав.

Раніше ми розповідали, що в Україні з 1 вересня зросте один з тарифів на електроенергію.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!