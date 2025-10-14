В каких случаях украинцы вправе потребовать перерасчет за некачественные коммунальные услуги
Получили счета за услуги, которых фактически не было, или их качество оставляет желать лучшего? Вы вправе потребовать перерасчет и возмещение. В этой статье объясняем, как защитить свои права, куда обращаться и что делать шаг за шагом.
Об этом пишет legalclinics.i n.ua. Порядок перерасчета стоимости услуг определен постановлением Кабинета Министров Украины от 05.06.2019 №482. В нем говорится о случаях, когда услуги по управлению многоквартирным домом предоставляются ненадлежащего качества или с нарушением условий договора.
Если, например, вы регулярно оплачиваете содержание дома, но подъезд не убирают или мусор вывозят нерегулярно — это основание для жалобы и пересчета.
Кроме того, механизмы защиты потребителей предусмотрены Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах" (от 09.07.2023) и Законом "Об объединении совладельцев многоквартирного дома" (от 10.11.2023).
Шаг 1. Проверьте свой договор
Чтобы потребовать компенсацию или перерасчет, нужно иметь действующий договор о предоставлении коммунальных услуг (водоснабжение, вывоз мусора, тепло, электроэнергия, газ или управление домом). Внимательно перечитайте условия – именно там прописано, какие услуги вы оплачиваете, какие требования к их качеству, а также ваши права и обязанности.
Шаг 2. Подайте жалобу исполнителю услуг
Если услуга предоставляется некачественно или не предоставляется вообще, обратитесь к исполнителю или управляющему домом. Жалобу можно подать:
- лично (устно или письменно);
- по электронной почте (адрес указан в договоре или на сайте компании).
Добавьте доказательства: фото, видео или другие подтверждения. Вы также имеете право требовать защиты через органы ОСМД (статья 14 Закона об ОСМД).
Шаг 3. Проверка и акт-претензия
Исполнитель услуги обязан прибыть на место в течение одних суток после получения жалобы. После проверки составляется акт-претензия в двух экземплярах – один для вас, другой для исполнителя.
В акте указываются:
- в чем состоит нарушение;
- дата или период некачественного предоставления услуги;
- дополнительная информация (например, результаты забора проб воды или газа).
Если представитель компании не явился или отказался подписать акт, его могут подписать вы и два соседа — другие потребители этой же услуги. Затем отправьте акт заказным письмом исполнителю и отследите доставку на сайте "Укрпочты".
С момента получения акта компания имеет 5 рабочих дней, чтобы:
- устранить проблему или
- предоставить письменный отказ с объяснением.
Если ответа не последовало — претензию считают признанным. В таком случае исполнитель обязан произвести перерасчет оплаты за неоказанные или некачественные услуги и уплатить штраф или пеню, предусмотренные договором.
Шаг 4. Если реакции нет
Когда ответ отсутствует или неудовлетворительный, обращайтесь в контролирующие органы:
- Госпродпотребслужба - защита прав потребителей;
- НКРЭКУ и Министерство энергетики Украины — газо- и электроснабжение;
- Госэнергонадзор – контроль за качеством электроэнергии;
- Местный совет (исполком) - действия коммунальных служб;
- Министерство развития общин и территорий – вопрос водоснабжения.
Обращение можно подать:
- письменно (с уведомлением о вручении);
- через официального представителя;
- по электронной почте.
Если реакции нет – обращайтесь в суд.
Шаг 5. Сбор доказательств для суда
Для судебного разбирательства подготовьте:
- договор о предоставлении услуг;
- квитанции об оплате;
- акт-претензию;
- фото- и видеодоказательства;
- свидетельские показания.
Важно, что потребители коммунальных услуг освобождаются от уплаты судебного сбора по делам о защите своих прав.
