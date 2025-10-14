В каких случаях украинцы вправе потребовать перерасчет за некачественные коммунальные услуги

Получили счета за услуги, которых фактически не было, или их качество оставляет желать лучшего? Вы вправе потребовать перерасчет и возмещение. В этой статье объясняем, как защитить свои права, куда обращаться и что делать шаг за шагом.

Об этом пишет legalclinics.i n.ua. Порядок перерасчета стоимости услуг определен постановлением Кабинета Министров Украины от 05.06.2019 №482. В нем говорится о случаях, когда услуги по управлению многоквартирным домом предоставляются ненадлежащего качества или с нарушением условий договора.

Если, например, вы регулярно оплачиваете содержание дома, но подъезд не убирают или мусор вывозят нерегулярно — это основание для жалобы и пересчета.

Кроме того, механизмы защиты потребителей предусмотрены Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах" (от 09.07.2023) и Законом "Об объединении совладельцев многоквартирного дома" (от 10.11.2023).

Шаг 1. Проверьте свой договор

Чтобы потребовать компенсацию или перерасчет, нужно иметь действующий договор о предоставлении коммунальных услуг (водоснабжение, вывоз мусора, тепло, электроэнергия, газ или управление домом). Внимательно перечитайте условия – именно там прописано, какие услуги вы оплачиваете, какие требования к их качеству, а также ваши права и обязанности.

Шаг 2. Подайте жалобу исполнителю услуг

Если услуга предоставляется некачественно или не предоставляется вообще, обратитесь к исполнителю или управляющему домом. Жалобу можно подать:

лично (устно или письменно);

по электронной почте (адрес указан в договоре или на сайте компании).

Добавьте доказательства: фото, видео или другие подтверждения. Вы также имеете право требовать защиты через органы ОСМД (статья 14 Закона об ОСМД).

Шаг 3. Проверка и акт-претензия

Исполнитель услуги обязан прибыть на место в течение одних суток после получения жалобы. После проверки составляется акт-претензия в двух экземплярах – один для вас, другой для исполнителя.

В акте указываются:

в чем состоит нарушение;

дата или период некачественного предоставления услуги;

дополнительная информация (например, результаты забора проб воды или газа).

Если представитель компании не явился или отказался подписать акт, его могут подписать вы и два соседа — другие потребители этой же услуги. Затем отправьте акт заказным письмом исполнителю и отследите доставку на сайте "Укрпочты".

С момента получения акта компания имеет 5 рабочих дней, чтобы:

устранить проблему или

предоставить письменный отказ с объяснением.

Если ответа не последовало — претензию считают признанным. В таком случае исполнитель обязан произвести перерасчет оплаты за неоказанные или некачественные услуги и уплатить штраф или пеню, предусмотренные договором.

Шаг 4. Если реакции нет

Когда ответ отсутствует или неудовлетворительный, обращайтесь в контролирующие органы:

Госпродпотребслужба - защита прав потребителей;

НКРЭКУ и Министерство энергетики Украины — газо- и электроснабжение;

и — газо- и электроснабжение; Госэнергонадзор – контроль за качеством электроэнергии;

– контроль за качеством электроэнергии; Местный совет (исполком) - действия коммунальных служб;

- действия коммунальных служб; Министерство развития общин и территорий – вопрос водоснабжения.

Обращение можно подать:

письменно (с уведомлением о вручении);

через официального представителя;

по электронной почте.

Если реакции нет – обращайтесь в суд.

Шаг 5. Сбор доказательств для суда

Для судебного разбирательства подготовьте:

договор о предоставлении услуг;

квитанции об оплате;

акт-претензию;

фото- и видеодоказательства;

свидетельские показания.

Важно, что потребители коммунальных услуг освобождаются от уплаты судебного сбора по делам о защите своих прав.

