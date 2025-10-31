У Миколаївській області було виявлено надзвичайно отруйного жука: що відомо (фото)

З настанням холодів комахи починають шукати теплі укриття, тому все частіше потрапляють у житло людей. Саме так сталося в Миколаївській області: 21 жовтня місцева жителька натрапила у своєму домі на невідомого жучка, який виявився отруйним.

Жінка опублікувала фото комахи у "Facebook-групі "Комахи України", аби дізнатися, що це за вид. Фахівці назвали жука — це була майка осіння (Meloe autumnalis), що належить до родини наривників. Ентомологи одразу застерегли: торкатися такого жука голими руками небезпечно, адже він виділяє токсичну речовину.

Цей вид має характерний вигляд: комаха чорного або темно-синього забарвлення, розміром від 1 до 3,5 см. Надкрила у неї короткі, вони не повністю прикривають черевце, а крил для польоту жук взагалі не має. Самки помітно більші і мають масивне роздуте черевце.

Головна небезпека майки — токсин кантаридин. Навіть один жук містить достатню кількість цієї речовини, щоб у разі проковтування викликати серйозне отруєння, а іноді й летальний наслідок. Кантаридин ушкоджує шлунково-кишковий тракт, печінку, сечові шляхи та може спричинити гостру ниркову недостатність. Випадки смерті трапляються рідко, але ризик є, особливо якщо після дотику до комахи не помити руки.

Доторк до шкіри зазвичай не становить смертельної загрози, проте здатен викликати сильний опік, появу пухирів і подразнення. Жук не кусається і не нападає — отруту виділяє лише як захисну реакцію.

Фахівці радять не брати таких комах руками, а також уважно оглядати місце відпочинку на природі, щоб уникнути випадкового контакту.

