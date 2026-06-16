У США розбився бомбардувальник: вісім членів екіпажу могли загинути (фото)

За даними ВПС США, восьмеро людей, які перебували на борту стратегічного бомбардувальника B-52, що зазнав аварії невдовзі після зльоту з авіабази в пустелі Мохаве на півдні Каліфорнії, ймовірно, загинули. На базі ВПС Edwards у соцмережах зазначили, що попередні оцінки не залишають шансів на виживання екіпажу. Наразі триває встановлення причин катастрофи.

Про це повідомляє Associated Press. Інформація про членів екіпажу офіційно не розголошується, однак оприлюднені з повітря знімки показують, що літак практично повністю знищений. Аварія сталася близько 11:20 за місцевим часом, після чого на місце оперативно прибули рятувальні служби. Над районом падіння піднімався густий чорний дим, а територія поблизу злітно-посадкової смуги була оточена екстреними службами. Військові також не повідомляють, чи перебував літак із озброєнням.

Boeing B-52 Stratofortress — це далекобійний бомбардувальник, який перебуває на озброєнні з 1955 року. Він здатний нести як звичайне, так і ядерне озброєння та застосовувався у різних військових операціях США — від В’єтнаму до Близького Сходу.

Після інциденту аеродром тимчасово закрили, а рейси, що прямували до бази, перенаправили на інші летовища. Відвідування об’єкта для цивільних також призупинили, щоб зосередити всі ресурси на ліквідації наслідків аварії. База Edwards є ключовим центром випробувань і розробки авіатехніки ВПС США та розташована приблизно за 160 кілометрів на північ від Лос-Анджелеса. Саме тут здійснюються тестові польоти нових літаків, озброєнь і систем перед їхнім впровадженням.

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Експерти з авіаційної безпеки припускають, що аварія могла бути пов’язана з відмовою систем керування, оскільки літак упав майже одразу після зльоту, не набравши висоти. Серед можливих причин також розглядають помилки після технічного обслуговування, несправність двигуна або збій обладнання, яке могло тестуватися під час польоту.

Фахівці наголошують, що подібні випробувальні польоти є підвищено ризиковими навіть для досвідчених екіпажів. Хоча B-52 експлуатується понад 70 років, інтеграція нового обладнання або систем може суттєво ускладнювати безпеку таких місій, які виконуються спеціально підготовленими екіпажами за окремими протоколами.

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