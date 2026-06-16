В США разбился бомбардировщик: восемь членов экипажа могли погибнуть (фото)

По данным ВВС США, восемь человек, находившихся на борту стратегического бомбардировщика B-52, потерпевшего крушение вскоре после взлета с авиабазы в пустыне Мохаве на юге Калифорнии, предположительно, погибли. На базе ВВС Edwards в соцсетях отметили, что предварительные оценки не оставляют шансов на выживание экипажа. В настоящее время продолжается установление причин крушения.

Об этом сообщает Associated Press. Информация о членах экипажа официально не разглашается, однако обнародованные с воздуха снимки показывают, что самолет практически полностью уничтожен. Авария произошла около 11.20 по местному времени, после чего на место оперативно прибыли спасательные службы. Над районом падения поднимался густой черный дым, а территория у взлетно-посадочной полосы была окружена экстренными службами. Военные также не сообщают, находился ли самолет с вооружением.

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Boeing B-52 Stratofortress – это дальнобойный бомбардировщик, находящийся на вооружении с 1955 года. Он способен нести как обычное, так и ядерное вооружение и применялся в различных военных операциях США от Вьетнама до Ближнего Востока.

После инцидента аэродром временно закрыли, а рейсы, направлявшиеся в базу, перенаправили на другие аэродромы. Посещение объекта для гражданских приостановили, чтобы сосредоточить все ресурсы на ликвидации последствий аварии. База Edwards является ключевым центром испытаний и разработки авиатехники ВВС США и расположена примерно в 160 километрах к северу от Лос-Анджелеса. Именно здесь проводятся тестовые полеты новых самолетов, вооружений и систем перед их внедрением.

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Эксперты по авиационной безопасности предполагают, что авария могла быть связана с отказом систем управления, поскольку самолет упал почти сразу после взлета, не набрав высоты. Среди возможных причин также рассматриваются ошибки после технического обслуживания, неисправность двигателя или сбой оборудования, которое могло тестироваться во время полета.

Специалисты отмечают, что подобные испытательные полеты повышены рисковыми даже для опытных экипажей. Хотя B-52 эксплуатируется более 70 лет, интеграция нового оборудования или систем может существенно усложнять безопасность таких миссий, выполняемых специально подготовленными экипажами по отдельным протоколам.

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