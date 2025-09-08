'Протягом найближчих кількох днів' - Трамп заявив, що 'дуже скоро' проведе переговори з путіним

Президент США Дональд Трамп оголосив, що найближчими днями планує провести переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Вже на початку тижня в Білий дім прибудуть європейські лідери.

Про це пише CNN. Трамп наголосив, що зустріч з Путіним відбудеться зовсім скоро і буде присвячена ситуації у відносинах між Росією та Україною: "Дуже скоро. Протягом найближчих кількох днів. Ми це зробимо. Це стосуватиметься ситуації між Росією та Україною".

CNN нагадує, що напередодні, в ніч на неділю, Росія здійснила наймасштабнішу повітряну атаку, використавши понад 800 безпілотників і вперше завдавши удару по будівлі уряду в Києві.

Переговори на Алясці: жодна "велика угода" не була укладена

Коментуючи події, Трамп заявив: "Я не в захваті від того, що там відбувається. Вірю, що ми знайдемо рішення. Але я не задоволений діями Росії і загалом усім, що пов’язано з цією війною".

Він також натякнув, що вже на початку тижня планує зустріч із європейськими партнерами: "Деякі європейські лідери приїдуть у понеділок або у вівторок. Думаю, ми зможемо обговорити й вирішити це питання".

Ці слова пролунали після того, як у неділю Трамп заявив журналістам, що адміністрація США готова перейти до другого етапу санкцій проти Росії.

Раніше ми розповідали, що Reuters опублікували цинічні умови Путіна для припинення війни проти України.

