В Україні дешевшає популярна сезонна ягода: скільки коштує

В Україні почали знижуватися ціни на лохину. Лише за останній тиждень середня вартість ягоди у виробників впала приблизно на 17%, однак вона все ще залишається суттєво дорожчою, ніж рік тому.

Причиною високих цін стали несприятливі погодні умови, які негативно вплинули на врожай. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Скільки зараз коштує лохина

Наразі українські фермери продають лохину за ціною від 300 до 400 грн за кілограм. Для порівняння, ще тиждень тому виробники не поспішали відпускати ягоду дешевше ніж по 380 грн/кг.

Попри здешевлення, цьогорічна лохина коштує в середньому на 37% дорожче, ніж у цей самий період минулого року.

У роздрібних мережах ціни поки залишаються вищими. Зокрема:

Varus — 449,99 грн/кг;

— 449,99 грн/кг; Сільпо — 499 грн/кг;

— 499 грн/кг; Auchan — 499 грн/кг.

Чому ціни почали падати

Експерти пояснюють, що здешевлення є сезонним явищем. У липні більшість українських господарств переходять до масового збору врожаю, тому пропозиція ягоди на ринку стрімко збільшується.

Через надходження великих партій продукції виробникам стає дедалі складніше утримувати високі ціни. Оскільки лохина належить до швидкопсувних продуктів, фермери змушені оперативніше реалізовувати врожай, поступово знижуючи відпускну вартість.

Конкуренція з іншими ягодами також впливає на ринок

Додатковий тиск на ціни створює поява великої кількості сезонних фруктів і ягід. У літній період покупці мають широкий вибір продукції, значна частина якої коштує дешевше за лохину.

За словами аналітиків, саме через таку конкуренцію виробники змушені коригувати ціни, аби підтримувати попит. Найбільш помітно ця тенденція проявляється під час активного збору врожаю, коли пропозиція випереджає темпи зростання продажів.

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Чому лохина все ще дорожча, ніж торік

Попри нинішнє зниження вартості, повернення до минулорічних цін поки не очікується. Головною причиною є менший урожай, який українські господарства отримали через несприятливі погодні умови.

Через погодні аномалії частина виробників зібрала менше якісної ягоди, що призвело до скорочення загальної пропозиції на ринку. Саме цей фактор стримує більш різке падіння цін навіть у період масового збору врожаю.

Чи стане лохина ще дешевшою

Подальша цінова ситуація залежатиме від обсягів збору врожаю та темпів надходження ягоди на ринок. Якщо пропозиція й надалі зростатиме, виробники можуть продовжити поступово знижувати ціни.

Втім, експерти зазначають, що обмежений урожай цього сезону навряд чи дозволить вартості лохини опуститися до рівня минулого року. Тому навіть за традиційного літнього здешевлення ягода, ймовірно, залишатиметься відносно дорогою.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

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